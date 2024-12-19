Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике
Киев • УНН
Певица Бритни Спирс поделилась видео, где танцует под собственную песню из альбома «Blackout» на мексиканском курорте в купальнике.
Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео с энергичными танцами во время отдыха в Мексике, пишет УНН со ссылкой на TMZ.
Детали
В видео певица танцует в купальнике под свою песню из альбома "Blackout" и выполняет различные энергичные движения. Звезда даже едва не потеряла равновесие во время своих танцев.
Сейчас Бритни Спирс отдыхает в Мексике.
Напомним
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за себя, опубликовав видео в свадебном платье. Это произошло после ее развода с Сэмом Асгари, который был финализирован в этом году после 14 месяцев брака.