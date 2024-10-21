Брітні Спірс заявила, що вийшла заміж сама за себе: відео
Київ • УНН
Брітні Спірс заявила, що вийшла заміж за себе, опублікувавши відео у весільній сукні. Це сталося після її розлучення з Семом Асгарі, яке було фіналізовано цього року після 14 місяців шлюбу.
Співачка Брітні Спірс заявила, що вийшла заміж сама за себе. Про це вона оголосила у своєму Instagram, передає УНН.
В Instagram Спірс опублікувала відео у фаті та білій сукні з підписом: "День, коли я вийшла заміж за себе...Згадую його, тому що це може здатися сором’язливим або дурним, але я вважаю, що це найгеніальніша річ, яку я коли-небудь робила!!!".
Додамо
У цьому році Брітні Спірс і Сем Асгарі офіційно розлучилися.
У серпні минулого року джерела поп-зірка та фітнес-тренер, який став актором, розлучилися після 14 місяців шлюбу
Першим чоловіком Брітні Спірс був її друг дитинства Джейсон Александр. Вони одружилися у 2004 році у віці 22 років.
До цього Брітні була одружена з Кевіном Федерлайном з 2004 до 2007 року. Від нього вона має двох дітей. Їх шлюб анулювали за 55 годин. Спірс заявляла, що це був дурний та спонтанний вчинок.
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