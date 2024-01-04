Брітні Спірс повідомила, що "ніколи не хоче повертатися в музичну індустрію"

Звернення відомої співачки у персональному Instagram з’явилося після того, як напередодні з'явилися чутки про те, що вона ніби планує повернутися в студію, пише BBC та передає УНН.

Деталі

У дописі в Instagram Спірс посилається на нещодавні чутки про те, що вона працює над новим альбомом. Ці плітки розповсюджували різні американські ЗМІ, в тому числі нью-йоркський сайт "Page Six", згідно інформації якого, серед авторів пісень для нового матеріалу Брітні Спірс будуть Charli XCX und Julia Michaels.

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Поп-зірка відповіла на ці плітки:

Щоб ми зрозуміли, що більшість новин - це сміття!!! Вони постійно кажуть, що я звертаюся до випадкових людей, щоб вони записали новий альбом… Я ніколи не повернуся в музичну індустрію!!! - написала співачка в Instagram.

Пост співачки супроводжувався картиною Гвідо Рені епохи Відродження під назвою "Саломея з головою Іоанна Хрестителя".

Доповнення

Брітні Спірс написала у своїй автобіографії, опублікованій у 2023 році, що опіка, під якою вона перебувала роками, назавжди зруйнувала її стосунки з музикою. "Просування моєї музичної кар'єри зараз не в центрі моєї уваги, - написала вона.

Востаннє Спірс випускала "Mind Your Business" з Will.i.am на початку цього року, хоча її вокал був записаний за кілька років до цього. Трек став її першим музичним релізом після "Hold Me Closer", пісні з Елтоном Джоном, яка переосмислила кілька його хітів у серпні 2022 року, пише видання Rolling Stone.

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