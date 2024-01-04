Бритни Спирс сообщила, что "никогда не хочет возвращаться в музыкальную индустрию"
Киев • УНН
Бритни Спирс отвергает слухи о возвращении в музыку, заявив в Instagram, что она никогда не вернется в музыкальную индустрию.
Обращение известной певицы в персональном Instagram появилось после того, как накануне появились слухи о том, что она якобы планирует вернуться в студию, пишет BBC и передает УНН.
Детали
В заметке в Instagram Спирс ссылается на недавние слухи о том, что она работает над новым альбомом. Эти сплетни распространяли различные американские СМИ, в том числе нью-йоркский сайт "Page Six", согласно информации которого, среди авторов песен для нового материала Бритни Спирс будут Charli XCX und Julia Michaels.
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Поп-звезда ответила на эти сплетни:
Чтобы мы поняли, что большинство новостей - это мусор!!! Они постоянно говорят, что я обращаюсь к случайным людям, чтобы они записали новый альбом... Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!!!
Пост певицы сопровождался картиной Гвидо Рени эпохи Возрождения под названием "Саломея с головой Иоанна Крестителя".
Дополнение
Бритни Спирс написала в своей автобиографии, опубликованной в 2023 году, что опека, под которой она находилась годами, навсегда разрушила ее отношения с музыкой. "Продвижение моей музыкальной карьеры сейчас не в центре моего внимания, - написала она.
Последний раз Спирс выпускала "Mind Your Business" с Will.i.am в начале этого года, хотя ее вокал был записан за несколько лет до этого. Трек стал ее первым музыкальным релизом после "Hold Me Closer", песни с Элтоном Джоном, которая переосмыслила несколько его хитов в августе 2022 года, пишет издание Rolling Stone.
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