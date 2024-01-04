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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бритни Спирс сообщила, что "никогда не хочет возвращаться в музыкальную индустрию"

Бритни Спирс сообщила, что "никогда не хочет возвращаться в музыкальную индустрию"

Киев • УНН

 • 31513 просмотра

Бритни Спирс отвергает слухи о возвращении в музыку, заявив в Instagram, что она никогда не вернется в музыкальную индустрию.

Обращение известной певицы в персональном Instagram появилось после того, как накануне появились слухи о том, что она якобы планирует вернуться в студию, пишет BBC и передает УНН.

Детали

В заметке в Instagram Спирс ссылается на недавние слухи о том, что она работает над новым альбомом. Эти сплетни распространяли различные американские СМИ, в том числе нью-йоркский сайт "Page Six", согласно информации которого, среди авторов песен для нового материала Бритни Спирс будут Charli XCX und Julia Michaels.

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Поп-звезда ответила на эти сплетни:

Чтобы мы поняли, что большинство новостей - это мусор!!! Они постоянно говорят, что я обращаюсь к случайным людям, чтобы они записали новый альбом... Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!!!

- написала певица в Instagram.

Пост певицы сопровождался картиной Гвидо Рени эпохи Возрождения под названием "Саломея с головой Иоанна Крестителя".

Дополнение

Бритни Спирс написала в своей автобиографии, опубликованной в 2023 году, что опека, под которой она находилась годами, навсегда разрушила ее отношения с музыкой. "Продвижение моей музыкальной карьеры сейчас не в центре моего внимания, - написала она.

Последний раз Спирс выпускала "Mind Your Business" с Will.i.am в начале этого года, хотя ее вокал был записан за несколько лет до этого. Трек стал ее первым музыкальным релизом после "Hold Me Closer", песни с Элтоном Джоном, которая переосмыслила несколько его хитов в августе 2022 года, пишет издание Rolling Stone.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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