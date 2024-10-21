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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 15:09  •  3369 просмотра

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Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за себя, опубликовав видео в свадебном платье. Это произошло после ее развода с Сэмом Асгари, который был финализирован в этом году после 14 месяцев брака.

Певица Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя. Об этом она объявила в своем Instagram, передает УНН.

В Instagram Спирс опубликовала видео в фате и белом платье с подписью: "День, когда я вышла замуж за себя...Вспоминаю его, потому что это может показаться застенчивым или глупым, но я считаю, что это самая гениальная вещь, которую я когда-либо делала!!!".  

Добавим

В этом году Бритни Спирс и Сэм Асгари официально развелись.

В августе прошлого года источники поп-звезда и фитнес-тренер, который стал актером, развелись после 14 месяцев брака

Первым мужем Бритни Спирс был ее друг детства Джейсон Александр. Они поженились в 2004 году в возрасте 22 лет.

До этого Бритни была замужем за Кевином Федерлайном с 2004 до 2007 года. От него она имеет двоих детей. Их брак аннулировали за 55 часов. Спирс заявляла, что это был глупый и спонтанный поступок.

Бритни Спирс сообщила, что "никогда не хочет возвращаться в музыкальную индустрию"4 января 2024, 11:29 • 31351 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

УНН Lite
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