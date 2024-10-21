Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Певица Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя. Об этом она объявила в своем Instagram, передает УНН.

В Instagram Спирс опубликовала видео в фате и белом платье с подписью: "День, когда я вышла замуж за себя...Вспоминаю его, потому что это может показаться застенчивым или глупым, но я считаю, что это самая гениальная вещь, которую я когда-либо делала!!!".

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В этом году Бритни Спирс и Сэм Асгари официально развелись.

В августе прошлого года источники поп-звезда и фитнес-тренер, который стал актером, развелись после 14 месяцев брака

Первым мужем Бритни Спирс был ее друг детства Джейсон Александр. Они поженились в 2004 году в возрасте 22 лет.

До этого Бритни была замужем за Кевином Федерлайном с 2004 до 2007 года. От него она имеет двоих детей. Их брак аннулировали за 55 часов. Спирс заявляла, что это был глупый и спонтанный поступок.

Бритни Спирс сообщила, что "никогда не хочет возвращаться в музыкальную индустрию"