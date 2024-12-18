Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

В Государственной налоговой службе Украины отсутствует вертикаль руководства, вместо этого в органе работают "смотрящие" председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Даниила Гетманцева. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказала бывшая руководительница Хмельницкой налоговой Ирина Зленко.

"Мне трудно даже назвать это вертикалью, в понимании субординации. Такое понятие вообще сейчас отсутствует. Сейчас работает вертикаль "смотрящих". Что именно я имею в виду? В ГНС в Хмельницкой области ревизор (инспектор, курирующий работу управления налогового аудита - ред.) Юрий Чумак проводит заслушивание всех проверок. Другой ревизор Сергей Забашта, которого и.о. председателя ГНС Украины Татьяна Кириенко назначила руководителем налоговой Хмельницкой области поддельным приказом (все доказательства переданы в правоохранительные органы), почти 6 месяцев находился и работал в кабинете руководителя в котором есть правительственная спецсвязь! И этого никто не знал из руководителей ГНС Украины?",- отметила Ирина Зленко, комментируя отсутствие вертикаль Татьяны Кириенко как руководителя налоговой служба, и отвечая на вопрос о том, кто сейчас действительно руководит налоговой.

По ее словам, и.о. председателя ГНС Татьяна Кириенко неоднократно игнорировала вопросы о том, почему посторонние лица без специальных разрешений находятся в кабинетах руководителей областных налоговых.

"Реакции было ноль! Почему? Потому что всем абсолютно все равно. Главное, что "мальчик" в кабинете и процесс контролирует....И такая ситуация почти в каждом регионе, который "интересен" мальчикам Гетманцева и лично ему", - отметила Ирина Зленко.

Она добавила, что с помощью "смотрящих" Гетманцев руководит всей налоговой службой.

"Я убеждена, что это организованная преступная группа, иначе назвать это, извините, я не могу. Эта группа, кстати, как раз имеет очень вертикальную организацию и возглавляется председателем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. А руководит он ею с помощью помощников, которые являются участниками этого бандитского формирования. Управление там есть, но это преступная организация, которая занимается рэкетом. А если мы говорим о Законе и Конституции - тогда да, никакой вертикали нет", - пояснила Ирина Зленко.

Добавим

Ранее эксперты, опрошенные УНН указывали, что глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев является куратором налоговой службы. Он влияет на решения, которые принимают налоговики. В этом Гетманцеву в частности помогает и исполняющий обязанности заместителя главы ГНС Евгений Сокур, который ранее был помощником нардепа.

Напомним

Сокур внес в декларацию за 2023 год, вероятно, недостоверные данные. В частности, он не указал в документе свою сожительницу Алину Лебедеву. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Напомним

Против Сокура расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.