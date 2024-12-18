Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума за все время своей работы демонстрировала нежелание быть подконтрольной общественности, и теперь, когда общественный совет при АРМА не работает уже почти три месяца, у нее есть пространство для злоупотреблений. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Детали

Почти три месяца назад все члены общественного совета при АРМА приняли решение о сложении полномочий из-за систематических нарушений руководством АРМА требований закона о привлечении общественности к своей деятельности. Члены совета заявили, что их обращения регулярно игнорировались, а доступ к обсуждению нормативно-правовых актов был заблокирован. Это лишило общественность возможности осуществлять реальный контроль над управлением арестованным имуществом.

"За все время общения с главой АРМА мы видели ее нежелание быть подконтрольной общественности. Поэтому все наши запросы игнорировались, или предоставлялись ответы, которые не по сути запросов", - отметил Чобитько.

По его словам, Елена Дума систематически игнорировала обращения об объявлении конкурсов на доизбрание членов совета, чем фактически парализовала его работу.

Он должен был выполнять постановление Кабинета министров, объявлять конкурс и доизбирать нового члена вместо того, полномочия которого прекращены, но он этого не делал. И есть на сайте АРМА протоколы заседаний общественного совета, где мы обращались к главе Национального агентства по этому вопросу, чтобы они объявляли конкурс и доизбрали необходимое количество, установленное согласно закону - 9 членов общественного совета. Я считаю, что эта бездеятельность у него, как сказать, системная. Потому что в течение всего периода времени, как она приступила к выполнению своих должностных обязанностей, она не осуществила ни одного доизбрания ни одного члена общественного совета - указал эксперт.

По мнению Чобитько, отсутствие контроля со стороны общественности позволяет агентству совершать действия, которые могут не соответствовать предписаниям закона.

"Это ей идет на пользу, потому что фактически она лишила общественность контроля, ведь именно через общественный совет, согласно закону об АРМА осуществляется общественный контроль за национальным агентством - за его деятельностью, в том числе использованием бюджетных средств, доизбранием на вакантные должности государственных служащих и управлением арестованными активами. Поэтому все это ей идет на пользу, чтобы общественность не знала, что происходит. А мы видим, что в последнее время много звучит вызовов в это учреждение относительно незаконности действий, в том числе, последние публикации и по "Гулливеру", и по уголовным производствам в отношении инвалидности. Деятельность общественного совета мешает главе агентства совершать действия, которые не соответствуют фактически предписаниям закона об АРМА", - добавил он.

Добавим

В Transparency International Ukraine по случаю 9 годовщины создания АРМА заявили, что сейчас этот орган нуждается в существенном реформировании и практически совсем не соответствует европейским стандартам, по которым создавалось. Антикоррупционные активисты указали, что довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны АРМА или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о "противоречивой коммуникации" со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих "достижениях" в разработке законопроектов.

Это не единственная критика в адрес АРМА из-за популизма. Ранее эксперты отмечали, что агентство больше сосредотачивается на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Стоит заметить, что Елена Дума в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивала среди "достижений" своей работы передачу в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.