ukenru
Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
11:44 • 54543 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
10:25 • 106820 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 107878 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 103592 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 108634 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 150044 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 149163 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 165636 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 168369 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 164649 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 103186 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

10:56 • 76801 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

11:06 • 105748 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

14:07 • 35972 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

14:21 • 62117 просмотра
публикации
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

14:21 • 62117 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

11:06 • 105748 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 125874 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 131105 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 173055 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

14:39 • 20754 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

14:07 • 35972 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

10:56 • 76801 просмотра
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 103186 просмотра
Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

 • 109783 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Киев  •  УНН

 • 54309 просмотра

Read in English

Общественный совет при АРМА сложил полномочия из-за систематических нарушений руководством агентства. Эксперт утверждает, что отсутствие контроля выгодно руководительнице АРМА Елене Думе.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума за все время своей работы демонстрировала нежелание быть подконтрольной общественности, и теперь, когда общественный совет при АРМА не работает уже почти три месяца, у нее есть пространство для злоупотреблений. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Детали

Почти три месяца назад все члены общественного совета при АРМА приняли решение о сложении полномочий  из-за систематических нарушений руководством АРМА требований закона о привлечении общественности к своей деятельности. Члены совета заявили, что их обращения регулярно игнорировались, а доступ к обсуждению нормативно-правовых актов был заблокирован. Это лишило общественность возможности осуществлять реальный контроль над управлением арестованным имуществом.

"За все время общения с главой АРМА мы видели ее нежелание быть подконтрольной общественности. Поэтому все наши запросы игнорировались, или предоставлялись ответы, которые не по сути запросов", - отметил Чобитько.

По его словам, Елена Дума систематически игнорировала обращения об объявлении конкурсов на доизбрание членов совета, чем фактически парализовала его работу.

Он должен был выполнять постановление Кабинета министров, объявлять конкурс и доизбирать нового члена вместо того, полномочия которого прекращены, но он этого не делал. И есть на сайте АРМА протоколы заседаний общественного совета, где мы обращались к главе Национального агентства по этому вопросу, чтобы они объявляли конкурс и доизбрали необходимое количество, установленное согласно закону - 9 членов общественного совета. Я считаю, что эта бездеятельность у него, как сказать, системная. Потому что в течение всего периода времени, как она приступила к выполнению своих должностных обязанностей, она не осуществила ни одного доизбрания ни одного члена общественного совета

- указал эксперт.

По мнению Чобитько, отсутствие контроля со стороны общественности позволяет агентству совершать действия, которые могут не соответствовать предписаниям закона.

"Это ей идет на пользу, потому что фактически она лишила общественность контроля, ведь именно через общественный совет, согласно закону об АРМА осуществляется общественный контроль за национальным агентством - за его деятельностью, в том числе использованием бюджетных средств, доизбранием на вакантные должности государственных служащих и управлением арестованными активами. Поэтому все это ей идет на пользу, чтобы общественность не знала, что происходит. А мы видим, что в последнее время много звучит вызовов в это учреждение относительно незаконности действий, в том числе, последние публикации и по "Гулливеру", и по уголовным производствам в отношении инвалидности. Деятельность общественного совета мешает главе агентства совершать действия, которые не соответствуют фактически предписаниям закона об АРМА", - добавил он.

Добавим

В Transparency International Ukraine по случаю 9 годовщины создания АРМА заявили, что сейчас этот орган нуждается в существенном реформировании и практически совсем не соответствует европейским стандартам, по которым создавалось. Антикоррупционные активисты указали, что довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны АРМА или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о "противоречивой коммуникации" со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих "достижениях" в разработке законопроектов.

Это не единственная критика в адрес АРМА из-за популизма. Ранее эксперты отмечали, что агентство больше сосредотачивается на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Стоит заметить, что Елена Дума в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивала среди "достижений" своей работы передачу в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП