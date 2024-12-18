Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник был сфотографирован в своем гольф-клубе Trump International в Уест-Палм-Бич в американском штате Флорида, с прической, которая, казалось, отличалась от обычной, что вызвало предположение в социальных сетях о том, что он подстригся, сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

На кадрах, опубликованных на X сторонником Майклом Солакевичем, волосы Трампа выглядели заметно короче и/или "компактнее", чем обычно. Newsweek связался с переходной командой Трампа для получения комментариев в среду по электронной почте вне обычного рабочего графика.

Знаменитая прическа Трампа, создающая впечатление львиной гривы, на протяжении десятилетий была ключевым элементом его как публичной персоны и его бренда, вызывая как подражание, так и насмешки.

Любое изменение этого "правила", отмечает издание, станет серьезным шагом со стороны избранного президента США, хотя непонятно, было ли это преднамеренным или он просто отказался от своей стандартной процедуры ухода за волосами на короткий период.

Во вторник вечером сторонник Трампа Солакевич поделился 21-секундным роликом об избранном президенте, который коротко общается с фанатами в его гольф-клубе.

Одетый в форму для гольфа, включая фирменную рубашку-поло Трампа, и держа в руках красную кепку Make America Great Again, избранный президент США вошел в комнату под аплодисменты своей аудитории. Он ненадолго остановился, чтобы спросить: "Все хорошо проводят время?", вызывая одобрительные возгласы, затем шутливо говорит: "Все республиканцы?" заслужив больше аплодисментов.

Примечательно, что волосы Трампа на клипе выглядят значительно более приглаженными и/или короткими, чем обычно, что вызвало бурные обсуждения со стороны пользователей X.

В ответ на пост Солакевича в X Майкл Бушеми, другой пользователь платформы, написал: "Новая стрижка!"

Другой пользователь X написал: "Что они сделали с его волосами?", а третий сказал: "У нас тут маллет (тип стрижки - ред.) [эмодзи с лицом и языком]?"

Четвертый пользователь X предположил, что изменение внешности могло быть вызвано шляпой Трампа, прокомментировав: "Идеальная прическа в виде шляпы".

Трамп долгое время защищал свои волосы, написав в Твиттере в 2013 году: "Как всем известно, но ненавистники и неудачники отказываются признавать, я не ношу парик. Мои волосы могут быть неидеальными, но они мои".

Остается увидеть, сохранит ли Трамп эту новую прическу или вернется к своему культовому образу. Учитывая важность имиджа в политике, любые изменения станут большим шагом, отмечает издание.