"Должны знать, что будет завтра": Зеленский о гарантиях безопасности

Украине нужны гарантии безопасности, чтобы люди, которые будут возвращаться обратно в страну, понимали, что их будет ждать завтра. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет УНН.

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Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно иметь четкую позицию без сюрпризов.

"Мы хотим закончить войну, хотим мира, мы должны знать, какие гарантии безопасности будут завтра. Мы - это граждане Украины и граждане Европы. У нас на сегодня около 8 млн за границей украинцев. Каким образом люди будут возвращаться домой, поддерживать экономику страны, платить налоги, если они не будут знать, что будет завтра",- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины провел встречу с генсеком НАТО в Брюсселе по усилению противовоздушной обороны. Обсудили поставку 19 систем защиты критической инфраструктуры и экономическую поддержку Украины.