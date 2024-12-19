"Должны знать, что будет завтра": Зеленский о гарантиях безопасности
Киев • УНН
Президент Украины заявил о необходимости гарантий безопасности для возвращения граждан. На встрече с генсеком НАТО обсудили усиление ПВО и поддержку Украины.
Украине нужны гарантии безопасности, чтобы люди, которые будут возвращаться обратно в страну, понимали, что их будет ждать завтра. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет УНН.
Детали
Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно иметь четкую позицию без сюрпризов.
"Мы хотим закончить войну, хотим мира, мы должны знать, какие гарантии безопасности будут завтра. Мы - это граждане Украины и граждане Европы. У нас на сегодня около 8 млн за границей украинцев. Каким образом люди будут возвращаться домой, поддерживать экономику страны, платить налоги, если они не будут знать, что будет завтра",- сказал Зеленский.
Напомним
Президент Украины провел встречу с генсеком НАТО в Брюсселе по усилению противовоздушной обороны. Обсудили поставку 19 систем защиты критической инфраструктуры и экономическую поддержку Украины.