ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого задержали сотрудники ГБР по подозрению в сотрудничестве с представителями страны-агрессора.

Как сообщает источник УНН, дело касается деятельности онлайн-казино Pin Up, бенефициары которого связаны с Россией.

Детали

Сегодня стало известно, что, председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый задержан из-за поддержки деятельности в Украине онлайн-казино из рф. Причиной задержания источник указывает следующее:

Это касается деятельности онлайн казино Pin Up в Украине, бенефициарные владельцы которого в рф. Задержан только руководитель - сообщил источник.

Напомним,

Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого из-за содействия деятельности российского онлайн-казино в Украине.

НАПК в начале года составило протокол о совершении административных правонарушений в отношении председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. В Агентстве объяснили, что чиновник решил отомстить руководительнице аппарата КРАИЛ после возникновения между ними конфликта. Поэтому вынес на рассмотрение и лично проголосовал за открытие дисциплинарного производства и отстранение ее от занимаемой должности.

НАПК выявило в действиях председателя КРАИЛ признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях

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