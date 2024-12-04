Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала за ликвидацию КРАИЛ с 1 апреля 2025 года и создание нового регулятора азартных игр. Закон усиливает контроль за игорным рынком и устанавливает новые штрафы для операторов.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9256-д.
""Проголосован в целом законопроект №9256-д Об усилении контроля на игорном рынке. За-239", - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту, предусматривается ликвидация КРАИЛ, которая сейчас проводит государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, и создать "центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, а также уполномоченным органом в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины".
К функциям такого органа относятся:
- утверждение нормативных актов по вопросам, относящимся к его компетенции;
- обобщение практики применения законодательства по вопросам организации и проведения азартных игр;
- разработка проектов законов и других нормативно-правовых актов в сфере организации и проведения азартных игр;
- разработка и представление на утверждение в Кабмин лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр;
- утверждение перечня, форм и порядка представления отчетности организаторами азартных игр;
- установление порядка проведения инспектирования игорного оборудования;
- разработка и предоставление Кабмину на утверждение порядка функционирования государственной системы онлайн мониторинга;
- установка алгоритма формирования уникального идентификатора игрока;
- установление лимитов расходов игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре;
- установление принципов ответственной игры.
Также новый орган должен будет разработать методические рекомендации по:
- установление максимального времени непрерывного участия в азартной игре в сети Интернет в сутки для одного аккаунта (игрока);
- введение обязательных перерывов в игре;
- установка максимального игрового времени в неделю;
- установление лимита расходов портного на игру в течение определенного времени (дня, недели, месяца) с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц.
Орган будет выдавать лицензии на организацию азартных игр, определять оборудование, подлежащее сертификации, вести реестры игорного бизнеса, рассматривать жалобы игроков на действия организаторов азартных игр, а в случае выявления нарушений принимать меры, обращаться в правоохранительные органы в случае выявления факта незаконной деятельности по организации и/или проведению азартных игр, принимать решение об ограничении доступа к веб-сайтам/мобильным приложениям, осуществлять контроль за соблюдением требований рекламы азартных игр и тому подобное.
"Работники уполномоченного органа и их близкие лица не могут быть прямо или косвенно владельцами корпоративных прав организаторов азартных игр, производителей игорного оборудования, занимать любую должность в структурных подразделениях организатора азартных игр или поставщика услуг в сфере азартных игр, в том числе на общественных началах",-говорится в документе.
Государственный надзор за рынком азартных игр осуществляется в плановых или внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года в соответствии с годовыми планами.
Внеплановые проверки проводятся при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- в отношении организатора азартных игр получено обращение или уведомление о нарушении организатором азартных игр законодательства об азартных играх;
- с целью проверки выполнения распоряжений об устранении нарушений, выявленных при проведении предварительной плановой или внеплановой проверки;
- по результатам анализа информации, документов, отчетности, полученных от организатора азартных игр, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о несоблюдении им законодательства об азартных играх и / или предоставлении недостоверной информации, в том числе в документах, подаваемых для получения лицензии;
- по результатам мониторинга деятельности организаторов азартных игр с использованием государственной системы онлайнмониторинга выявлены факты, которые могут свидетельствовать о несоблюдении организатором азартных игр законодательства об азартных играх;
- с целью проверки соблюдения организатором азартных игр требований по подключению игорного оборудования к государственной системе онлайн-мониторинга.
Внеплановые проверки проводятся без предупреждения организатора азартных игр. Во время внеплановой проверки с целью подтверждения или опровержения имеющейся информации о нарушении требований законодательства может быть проведена контролируемая игра с участием должностных лиц нового органа.
Также законопроект предусматривает создание государственной системы онлайнмониторинга, которая должна обеспечивать:
- непрерывную круглосуточную в режиме реального времени передачу и прием данных, с возможностью обработки, учета, накопления и хранения информации о каждой сделке по принятию ставки, возврат ставки, выплату выигрыша (приза), осуществленную выплату, другие операции, форму расчетов при организации и проведении азартных игр и доход организатора азартных игр;
- контроль дохода организатора азартных игр в режиме реального времени, в том числе контроль общего процента выигрыша игровых автоматов;
- целостность информации во время ее обработки, учета, накопления и хранения, аутентификацию происхождения информации;
- контроль достоверности информации;
- конфиденциальность персональных данных игроков;
- резервное копирование в автоматическом режиме и восстановление информации, сохранение целостности баз данных в случае плановой и / или аварийной остановки системы;
- мониторинг действий игроков и контроль за соблюдением организаторами азартных игр принципов ответственной игры, также контроль за выполнением требований по борьбе с выраженной игровой зависимостью.
Кроме того, в системе должна содержаться информация относительно:
- каждой ставки, принятой в азартную игру;
- возвращенных ставок;
- выплаты выигрышей в азартные игры;
- перечисление игроком средств организатору азартных игр;
- приобретение игроком игровых заменителей гривны;
- обмена игровых заменителей гривны на средства;
- перечисление средств организатором азартных игр на счет игрока, в том числе в случае возврата ставок или возврата средств, внесенных игроком для участия в азартных играх;
- уникального идентификатора игрока.
Также Законопроект устанавливает требования к организаторам азартных игр, в частности они должны не допускать к игре лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям, а также лиц, не достигших 21-летнего возраста, не допускать предоставления игроку каких-либо бонусных выплат, подарков и/или товаров (услуг), не позволять создавать игрокам больше, чем один личный кабинет.
Организаторам запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.
Документ устанавливает и ответственность за нарушение требований законодательства для организаторов азартных игр. В частности, невыполнение любой из обязанностей по минимизации негативного влияния азартных игр влечет наложение штрафа в размере 4 млн гривен. Непредоставление отчетности, а так же непредоставление документов, информации, или предоставление недостоверной информации на запрос уполномоченного органа - штраф в размере 1,2 млн гривен.
Непредоставление при проверке доступа к онлайн-системе организатора азартных игр-штраф в размере 800 тыс. гривен. Невыполнение в полном объеме и в установленный срок нарушений или лицензионных условий, выявленных во время проверки, - штраф в размере 400 тыс. гривен.
Внесение изменений в игорное оборудование, без согласования с разработчиком - штраф в размере 8 млн гривен.
За выявление игорного оборудования, которое документально не подтверждено, не подключенного к онлайн-системе организатора азартных игр, на которое отсутствует лицензия предусматривается штраф в размере 2,8 млн гривен до 8 млн гривен.
Стоит отметить, что штрафы рассчитываются до минимальной зарплаты, которая с 1 апреля определена в размере 8 тыс. гривен. То есть с изменением минимальной зарплаты штрафы будут повышаться.
В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль29 мар. 2024, 18:09 • 30329 просмотров
В переходных положениях к законопроекту указывается, что он должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года. К этому времени КРАИЛ обязана обеспечить передачу центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, документы, отчеты и тому подобное.
Кабмин до апреля 2025 года должен будет ликвидировать стран, а также определить и образовать орган, который будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.
Кроме того, закон устанавливает требования к рекламе азартных игр. Реклама азартных игр запрещается, кроме:
- рекламы на ТВ и радио с 23 часов до 6 часов;
- в специализированных изданиях, посвященных азартным играм и / или спорту, предназначенных для лиц старше 21 года;
- непосредственно в помещениях игорных заведений;
- на веб-сайтах организаторов азартных игр и/или в мобильных приложениях организаторов азартных игр.
В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных лиц, а также использование тематики, связанной с войной, лицам, которые не достигли 21-летнего возраста и тому подобное.
Запрещается спонсорство, кроме спонсорства в спорте.
Проект закона также устанавливает ответственность за к рекламодателям, производителям рекламы и распространителям рекламы за нарушение установленных законодательством требований к рекламе азартных игр. В частности, штрафы за такие нарушения будут колебаться в размере от 24 тыс. гривен до 4,8 млн гривен.
Дополнение
Игорный бизнес в Украине был запрещен в Украине с 2009 года по 2020 год, но за это время фактически рынок игорного бизнеса работал "подпольно", что было незаконно и не приносило средства в дербюджет.
В 2009 году, из-за роста игровой зависимости и отсутствия надлежащего регулирования, азартные игры были запрещены, что привело к активизации нелегальных игорных заведений и букмекерских контор.
Игорный бизнес в Украине планировали узаконить минимум трижды и летом 2020 года Верховной Раде все же это удалось.
14 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса в Украине. 11 августа закон был подписан Президентом Зеленским, а вступил в силу он в августе того же года.
Легализация игорного бизнеса была одной из первоочередных задач, поставленных Президентом Владимиром Зеленским перед правительством и парламентом еще в сентябре 2019 года.
В сентябре 2020 года Кабмин образовал комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, которая должна лицензировать организаторов азартных игр, мониторить их деятельность, вести соответствующие реестры и сертифицировать игорное оборудование.
По факту игорный бизнес заработал лишь в феврале 2021 года, когда КРАИЛ начала выдавать первые лицензии для операторов игорного бизнеса. По закону, устраивать казино можно на территории загородного комплекса отдыха, состоящего из двух или более зданий и сооружений, общей площадью не менее 10 тыс. кв. м, с обязательным наличием отеля категории "пять звезд", а также на территории специальной территориальной игорной зоны, созданной по решению Кабмина.
Сейчас в Украине существует 10 игорных заведений казино при гостиницах.
Напомним
В апреле Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом.