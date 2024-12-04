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Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Киев  •  УНН

 • 5584 просмотра

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Верховная Рада проголосовала за ликвидацию КРАИЛ с 1 апреля 2025 года и создание нового регулятора азартных игр. Закон усиливает контроль за игорным рынком и устанавливает новые штрафы для операторов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9256-д. 

""Проголосован в целом законопроект №9256-д Об усилении контроля на игорном рынке. За-239", - сообщил Железняк. 

Согласно законопроекту, предусматривается ликвидация КРАИЛ, которая сейчас проводит государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, и создать "центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, а также уполномоченным органом в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины".

К функциям такого органа относятся: 

  • утверждение нормативных актов по вопросам, относящимся к его компетенции; 
  • обобщение практики применения законодательства по вопросам организации и проведения азартных игр;
  • разработка проектов законов и других нормативно-правовых актов в сфере организации и проведения азартных игр; 
  • разработка и представление на утверждение в Кабмин лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр; 
  • утверждение перечня, форм и порядка представления отчетности организаторами азартных игр; 
  • установление порядка проведения инспектирования игорного оборудования; 
  • разработка и предоставление Кабмину на утверждение порядка функционирования государственной системы онлайн мониторинга; 
  • установка алгоритма формирования уникального идентификатора игрока;
  • установление лимитов расходов игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре;
  • установление принципов ответственной игры. 

Также новый орган должен будет разработать методические рекомендации по: 

  • установление максимального времени непрерывного участия в азартной игре в сети Интернет в сутки для одного аккаунта (игрока); 
  • введение обязательных перерывов в игре; 
  • установка максимального игрового времени в неделю; 
  • установление лимита расходов портного на игру в течение определенного времени (дня, недели, месяца) с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц. 

Орган будет выдавать лицензии на организацию азартных игр, определять оборудование, подлежащее сертификации, вести реестры игорного бизнеса, рассматривать жалобы игроков на действия организаторов азартных игр, а в случае выявления нарушений принимать меры, обращаться в правоохранительные органы в случае выявления факта незаконной деятельности по организации и/или проведению азартных игр, принимать решение об ограничении доступа к веб-сайтам/мобильным приложениям, осуществлять контроль за соблюдением требований рекламы азартных игр и тому подобное. 

"Работники уполномоченного органа и их близкие лица не могут быть прямо или косвенно владельцами корпоративных прав организаторов азартных игр, производителей игорного оборудования, занимать любую должность в структурных подразделениях организатора азартных игр или поставщика услуг в сфере азартных игр, в том числе на общественных началах",-говорится в документе. 

Государственный надзор за рынком азартных игр осуществляется в плановых или внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года в соответствии с годовыми планами. 

Внеплановые проверки проводятся при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

  • в отношении организатора азартных игр получено обращение или уведомление о нарушении организатором азартных игр законодательства об азартных играх; 
  • с целью проверки выполнения распоряжений об устранении нарушений, выявленных при проведении предварительной плановой или внеплановой проверки;
  • по результатам анализа информации, документов, отчетности, полученных от организатора азартных игр, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о несоблюдении им законодательства об азартных играх и / или предоставлении недостоверной информации, в том числе в документах, подаваемых для получения лицензии; 
  • по результатам мониторинга деятельности организаторов азартных игр с использованием государственной системы онлайнмониторинга выявлены факты, которые могут свидетельствовать о несоблюдении организатором азартных игр законодательства об азартных играх; 
  • с целью проверки соблюдения организатором азартных игр требований по подключению игорного оборудования к государственной системе онлайн-мониторинга. 

Внеплановые проверки проводятся без предупреждения организатора азартных игр. Во время внеплановой проверки с целью подтверждения или опровержения имеющейся информации о нарушении требований законодательства может быть проведена контролируемая игра с участием должностных лиц нового органа.   

Также законопроект предусматривает создание государственной системы онлайнмониторинга, которая должна обеспечивать:

  • непрерывную круглосуточную в режиме реального времени передачу и прием данных, с возможностью обработки, учета, накопления и хранения информации о каждой сделке по принятию ставки, возврат ставки, выплату выигрыша (приза), осуществленную выплату, другие операции, форму расчетов при организации и проведении азартных игр и доход организатора азартных игр; 
  • контроль дохода организатора азартных игр в режиме реального времени, в том числе контроль общего процента выигрыша игровых автоматов; 
  • целостность информации во время ее обработки, учета, накопления и хранения, аутентификацию происхождения информации;
  • контроль достоверности информации; 
  • конфиденциальность персональных данных игроков; 
  • резервное копирование в автоматическом режиме и восстановление информации, сохранение целостности баз данных в случае плановой и / или аварийной остановки системы; 
  • мониторинг действий игроков и контроль за соблюдением организаторами азартных игр принципов ответственной игры, также контроль за выполнением требований по борьбе с выраженной игровой зависимостью. 

Кроме того, в системе должна содержаться информация относительно: 

  • каждой ставки, принятой в азартную игру; 
  • возвращенных ставок; 
  • выплаты выигрышей в азартные игры; 
  • перечисление игроком средств организатору азартных игр; 
  • приобретение игроком игровых заменителей гривны; 
  • обмена игровых заменителей гривны на средства;
  • перечисление средств организатором азартных игр на счет игрока, в том числе в случае возврата ставок или возврата средств, внесенных игроком для участия в азартных играх; 
  • уникального идентификатора игрока. 

Также Законопроект устанавливает требования к организаторам азартных игр, в частности они должны не допускать к игре лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям, а также лиц, не достигших 21-летнего возраста, не допускать предоставления игроку каких-либо бонусных выплат, подарков и/или товаров (услуг), не позволять создавать игрокам больше, чем один личный кабинет. 

Организаторам запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.

Документ устанавливает и ответственность за нарушение требований законодательства для организаторов азартных игр. В частности, невыполнение любой из обязанностей по минимизации негативного влияния азартных игр влечет наложение штрафа в размере 4 млн гривен. Непредоставление отчетности, а так же непредоставление документов, информации, или предоставление недостоверной информации на запрос уполномоченного органа - штраф в размере 1,2 млн гривен.

Непредоставление при проверке доступа к онлайн-системе организатора азартных игр-штраф в размере 800 тыс. гривен. Невыполнение в полном объеме и в установленный срок нарушений или лицензионных условий, выявленных во время проверки, - штраф в размере 400 тыс. гривен.  

Внесение изменений в игорное оборудование, без согласования с разработчиком - штраф в размере 8 млн гривен. 

За выявление игорного оборудования, которое документально не подтверждено, не подключенного к онлайн-системе организатора азартных игр, на которое отсутствует лицензия предусматривается штраф в размере 2,8 млн гривен до 8 млн гривен. 

Стоит отметить, что штрафы рассчитываются до минимальной зарплаты, которая с 1 апреля определена в размере 8 тыс. гривен. То есть с изменением минимальной зарплаты штрафы будут повышаться. 

В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль29 мар. 2024, 18:09 • 30329 просмотров

В переходных положениях к законопроекту указывается, что он должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года. К этому времени КРАИЛ обязана обеспечить передачу центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, документы, отчеты и тому подобное. 

Кабмин до апреля 2025 года должен будет ликвидировать стран, а также определить и образовать орган, который будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере. 

Кроме того, закон устанавливает требования к рекламе азартных игр. Реклама азартных игр запрещается, кроме: 

  • рекламы на ТВ и радио с 23 часов до 6 часов;
  • в специализированных изданиях, посвященных азартным играм и / или спорту, предназначенных для лиц старше 21 года; 
  • непосредственно в помещениях игорных заведений; 
  • на веб-сайтах организаторов азартных игр и/или в мобильных приложениях организаторов азартных игр. 

В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных лиц, а также использование тематики, связанной с войной, лицам, которые не достигли 21-летнего возраста и тому подобное. 

Запрещается спонсорство, кроме спонсорства в спорте.

Проект закона также устанавливает ответственность за к рекламодателям, производителям рекламы и распространителям рекламы за нарушение установленных законодательством требований к рекламе азартных игр. В частности, штрафы за такие нарушения будут колебаться в размере от 24 тыс. гривен до 4,8 млн гривен.  

Дополнение

Игорный бизнес в Украине был запрещен в Украине с 2009 года по 2020 год, но за это время фактически рынок игорного бизнеса работал "подпольно", что было незаконно и не приносило средства в дербюджет. 

В 2009 году, из-за роста игровой зависимости и отсутствия надлежащего регулирования, азартные игры были запрещены, что привело к активизации нелегальных игорных заведений и букмекерских контор. 

Игорный бизнес в Украине планировали узаконить минимум трижды и летом 2020 года Верховной Раде все же это удалось. 

14 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса в Украине. 11 августа закон был подписан Президентом Зеленским, а вступил в силу он в августе того же года. 

Легализация игорного бизнеса была одной из первоочередных задач, поставленных Президентом Владимиром Зеленским перед правительством и парламентом еще в сентябре 2019 года.

В сентябре 2020 года Кабмин образовал комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, которая должна лицензировать организаторов азартных игр, мониторить их деятельность, вести соответствующие реестры и сертифицировать игорное оборудование.

По факту игорный бизнес заработал лишь в феврале 2021 года, когда КРАИЛ начала выдавать первые лицензии для операторов игорного бизнеса. По закону, устраивать казино можно на территории загородного комплекса отдыха, состоящего из двух или более зданий и сооружений, общей площадью не менее 10 тыс. кв. м, с обязательным наличием отеля категории "пять звезд", а также на территории специальной территориальной игорной зоны, созданной по решению Кабмина.

Сейчас в Украине существует 10 игорных заведений казино при гостиницах. 

Напомним 

В апреле Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика