Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9256-д.

""Проголосован в целом законопроект №9256-д Об усилении контроля на игорном рынке. За-239", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, предусматривается ликвидация КРАИЛ, которая сейчас проводит государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, и создать "центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, а также уполномоченным органом в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины".

К функциям такого органа относятся:

утверждение нормативных актов по вопросам, относящимся к его компетенции;

обобщение практики применения законодательства по вопросам организации и проведения азартных игр;

разработка проектов законов и других нормативно-правовых актов в сфере организации и проведения азартных игр;

разработка и представление на утверждение в Кабмин лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр;

утверждение перечня, форм и порядка представления отчетности организаторами азартных игр;

установление порядка проведения инспектирования игорного оборудования;

разработка и предоставление Кабмину на утверждение порядка функционирования государственной системы онлайн мониторинга;

установка алгоритма формирования уникального идентификатора игрока;

установление лимитов расходов игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре;

установление принципов ответственной игры.

Также новый орган должен будет разработать методические рекомендации по:

установление максимального времени непрерывного участия в азартной игре в сети Интернет в сутки для одного аккаунта (игрока);

введение обязательных перерывов в игре;

установка максимального игрового времени в неделю;

установление лимита расходов портного на игру в течение определенного времени (дня, недели, месяца) с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц.

Орган будет выдавать лицензии на организацию азартных игр, определять оборудование, подлежащее сертификации, вести реестры игорного бизнеса, рассматривать жалобы игроков на действия организаторов азартных игр, а в случае выявления нарушений принимать меры, обращаться в правоохранительные органы в случае выявления факта незаконной деятельности по организации и/или проведению азартных игр, принимать решение об ограничении доступа к веб-сайтам/мобильным приложениям, осуществлять контроль за соблюдением требований рекламы азартных игр и тому подобное.

"Работники уполномоченного органа и их близкие лица не могут быть прямо или косвенно владельцами корпоративных прав организаторов азартных игр, производителей игорного оборудования, занимать любую должность в структурных подразделениях организатора азартных игр или поставщика услуг в сфере азартных игр, в том числе на общественных началах",-говорится в документе.

Государственный надзор за рынком азартных игр осуществляется в плановых или внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года в соответствии с годовыми планами.

Внеплановые проверки проводятся при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

в отношении организатора азартных игр получено обращение или уведомление о нарушении организатором азартных игр законодательства об азартных играх;

с целью проверки выполнения распоряжений об устранении нарушений, выявленных при проведении предварительной плановой или внеплановой проверки;

по результатам анализа информации, документов, отчетности, полученных от организатора азартных игр, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о несоблюдении им законодательства об азартных играх и / или предоставлении недостоверной информации, в том числе в документах, подаваемых для получения лицензии;

по результатам мониторинга деятельности организаторов азартных игр с использованием государственной системы онлайнмониторинга выявлены факты, которые могут свидетельствовать о несоблюдении организатором азартных игр законодательства об азартных играх;

с целью проверки соблюдения организатором азартных игр требований по подключению игорного оборудования к государственной системе онлайн-мониторинга.

Внеплановые проверки проводятся без предупреждения организатора азартных игр. Во время внеплановой проверки с целью подтверждения или опровержения имеющейся информации о нарушении требований законодательства может быть проведена контролируемая игра с участием должностных лиц нового органа.

Также законопроект предусматривает создание государственной системы онлайнмониторинга, которая должна обеспечивать:

непрерывную круглосуточную в режиме реального времени передачу и прием данных, с возможностью обработки, учета, накопления и хранения информации о каждой сделке по принятию ставки, возврат ставки, выплату выигрыша (приза), осуществленную выплату, другие операции, форму расчетов при организации и проведении азартных игр и доход организатора азартных игр;

контроль дохода организатора азартных игр в режиме реального времени, в том числе контроль общего процента выигрыша игровых автоматов;

целостность информации во время ее обработки, учета, накопления и хранения, аутентификацию происхождения информации;

контроль достоверности информации;

конфиденциальность персональных данных игроков;

резервное копирование в автоматическом режиме и восстановление информации, сохранение целостности баз данных в случае плановой и / или аварийной остановки системы;

мониторинг действий игроков и контроль за соблюдением организаторами азартных игр принципов ответственной игры, также контроль за выполнением требований по борьбе с выраженной игровой зависимостью.

Кроме того, в системе должна содержаться информация относительно:

каждой ставки, принятой в азартную игру;

возвращенных ставок;

выплаты выигрышей в азартные игры;

перечисление игроком средств организатору азартных игр;

приобретение игроком игровых заменителей гривны;

обмена игровых заменителей гривны на средства;

перечисление средств организатором азартных игр на счет игрока, в том числе в случае возврата ставок или возврата средств, внесенных игроком для участия в азартных играх;

уникального идентификатора игрока.

Также Законопроект устанавливает требования к организаторам азартных игр, в частности они должны не допускать к игре лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям, а также лиц, не достигших 21-летнего возраста, не допускать предоставления игроку каких-либо бонусных выплат, подарков и/или товаров (услуг), не позволять создавать игрокам больше, чем один личный кабинет.

Организаторам запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.

Документ устанавливает и ответственность за нарушение требований законодательства для организаторов азартных игр. В частности, невыполнение любой из обязанностей по минимизации негативного влияния азартных игр влечет наложение штрафа в размере 4 млн гривен. Непредоставление отчетности, а так же непредоставление документов, информации, или предоставление недостоверной информации на запрос уполномоченного органа - штраф в размере 1,2 млн гривен.

Непредоставление при проверке доступа к онлайн-системе организатора азартных игр-штраф в размере 800 тыс. гривен. Невыполнение в полном объеме и в установленный срок нарушений или лицензионных условий, выявленных во время проверки, - штраф в размере 400 тыс. гривен.

Внесение изменений в игорное оборудование, без согласования с разработчиком - штраф в размере 8 млн гривен.

За выявление игорного оборудования, которое документально не подтверждено, не подключенного к онлайн-системе организатора азартных игр, на которое отсутствует лицензия предусматривается штраф в размере 2,8 млн гривен до 8 млн гривен.

Стоит отметить, что штрафы рассчитываются до минимальной зарплаты, которая с 1 апреля определена в размере 8 тыс. гривен. То есть с изменением минимальной зарплаты штрафы будут повышаться.

В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль

В переходных положениях к законопроекту указывается, что он должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года. К этому времени КРАИЛ обязана обеспечить передачу центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, документы, отчеты и тому подобное.

Кабмин до апреля 2025 года должен будет ликвидировать стран, а также определить и образовать орган, который будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.

Кроме того, закон устанавливает требования к рекламе азартных игр. Реклама азартных игр запрещается, кроме:

рекламы на ТВ и радио с 23 часов до 6 часов;

в специализированных изданиях, посвященных азартным играм и / или спорту, предназначенных для лиц старше 21 года;

непосредственно в помещениях игорных заведений;

на веб-сайтах организаторов азартных игр и/или в мобильных приложениях организаторов азартных игр.

В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных лиц, а также использование тематики, связанной с войной, лицам, которые не достигли 21-летнего возраста и тому подобное.

Запрещается спонсорство, кроме спонсорства в спорте.

Проект закона также устанавливает ответственность за к рекламодателям, производителям рекламы и распространителям рекламы за нарушение установленных законодательством требований к рекламе азартных игр. В частности, штрафы за такие нарушения будут колебаться в размере от 24 тыс. гривен до 4,8 млн гривен.

Дополнение

Игорный бизнес в Украине был запрещен в Украине с 2009 года по 2020 год, но за это время фактически рынок игорного бизнеса работал "подпольно", что было незаконно и не приносило средства в дербюджет.

В 2009 году, из-за роста игровой зависимости и отсутствия надлежащего регулирования, азартные игры были запрещены, что привело к активизации нелегальных игорных заведений и букмекерских контор.

Игорный бизнес в Украине планировали узаконить минимум трижды и летом 2020 года Верховной Раде все же это удалось.

14 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса в Украине. 11 августа закон был подписан Президентом Зеленским, а вступил в силу он в августе того же года.

Легализация игорного бизнеса была одной из первоочередных задач, поставленных Президентом Владимиром Зеленским перед правительством и парламентом еще в сентябре 2019 года.

В сентябре 2020 года Кабмин образовал комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, которая должна лицензировать организаторов азартных игр, мониторить их деятельность, вести соответствующие реестры и сертифицировать игорное оборудование.

По факту игорный бизнес заработал лишь в феврале 2021 года, когда КРАИЛ начала выдавать первые лицензии для операторов игорного бизнеса. По закону, устраивать казино можно на территории загородного комплекса отдыха, состоящего из двух или более зданий и сооружений, общей площадью не менее 10 тыс. кв. м, с обязательным наличием отеля категории "пять звезд", а также на территории специальной территориальной игорной зоны, созданной по решению Кабмина.

Сейчас в Украине существует 10 игорных заведений казино при гостиницах.

Напомним

В апреле Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом.