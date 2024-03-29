В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль

В Украине с 1 апреля повышается минимальная зарплата - с 7100 грн до 8000 грн. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Повышение произошло, как мы и обещали... с 1 апреля повышается минимальная зарплата. Сейчас она составляет 7100 грн. Будет - 8000 грн", - сообщил глава правительства.

По словам Шмыгаля, также с апреля будут увеличивать выплаты для работающих пенсионеров.

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В марте более 10 млн украинских пенсионеров вовремя получили проиндексированные выплаты. Всего за этот месяц выплачено пенсий на 62 млрд грн, добавил Шмыгаль.

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