В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  101381 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  103457 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  105960 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  221889 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134429 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133587 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153196 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143110 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145261 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153339 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль

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Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве

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Украина готова соинвестировать в оборонные технологии Франции, чтобы напрямую закупать французскую военную продукцию - Умеров

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Кадровые перестановки в ОП: Зеленский уволил двух заместителей Ермака, должности потеряли Днипров и Смирнов

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Зеленский заявил, что Данилов станет послом Украины в Молдове

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28 марта 2024, 13:27  •  221889 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  255547 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  612591 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  561505 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  573194 просмотра

В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль

С 1 апреля минимальная заработная плата в Украине будет повышена с 7100 грн до 8000 грн, также вырастут выплаты для работающих пенсионеров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Экономика •   •  12943 просмотра
В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль

Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве

Украинский институт национальной памяти заявляет, что Арка дружбы народов в Киеве, построенная в 1982 году в честь создания СССР и Октябрьской революции, символизирует имперскую политику России и должна быть полностью демонтирована.

Война •   •  15298 просмотра
Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве

Украина готова соинвестировать в оборонные технологии Франции, чтобы напрямую закупать французскую военную продукцию - Умеров

Министр обороны Украины Умеров встретился с председателем Национальной Ассамблеи Франции и выразил готовность к совместному инвестированию во французские оборонные технологии и прямых закупок французской военной продукции.

Война •   •  15614 просмотра
Украина готова соинвестировать в оборонные технологии Франции, чтобы напрямую закупать французскую военную продукцию - Умеров

Кадровые перестановки в ОП: Зеленский уволил двух заместителей Ермака, должности потеряли Днипров и Смирнов

Президент Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса Президента Андрея Ермака - Алексея Днипрова и Андрея Смирнова.

политика •   •  17016 просмотра
Кадровые перестановки в ОП: Зеленский уволил двух заместителей Ермака, должности потеряли Днипров и Смирнов

Бельгия выделит для Украины 100 миллионов евро на техническое обслуживание F-16

Правительство Бельгии одобрило выделение Украине 100 миллионов евро военной помощи на техническое обслуживание и поддержку боевых самолетов F-16 в рамках международной коалиции.

Война •   •  17506 просмотра
Бельгия выделит для Украины 100 миллионов евро на техническое обслуживание F-16

Зеленский заявил, что Данилов станет послом Украины в Молдове

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Алексея Данилова на должность посла Украины в Молдове.

политика •   •  16124 просмотра
Зеленский заявил, что Данилов станет послом Украины в Молдове

В Ужгороде задержали водителя серой BMW, который бросился на полицейского из-за замечания - полиция

37-летний водитель BMW был задержан в Ужгороде за опасное вождение, нападение на полицейского из-за замечания, и ему грозит до 5 лет лишения свободы за нападение, а также административные обвинения за нарушение правил дорожного движения.

Криминал и ЧП •   •  16612 просмотра
В Ужгороде задержали водителя серой BMW, который бросился на полицейского из-за замечания - полиция

Литва вызвала поверенного в делах Беларуси из-за угроз лукашенко странам Балтии и Польши

Литва вызвала временного поверенного в делах Беларуси, чтобы выразить протест против его неприемлемых заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко, который угрожал военной конфронтацией Литве и Польше, обвиняя их в создании военной угрозы.

Новости Мира •   •  15951 просмотра
Литва вызвала поверенного в делах Беларуси из-за угроз лукашенко странам Балтии и Польши

Площадь посевов в Украине увеличилась, но аграрии отказываются от некоторых традиционных культур - представитель аграрного комитета ВР

В Украине засеяно более 470 000 гектаров, причем посевные площади увеличились в Херсонской и Харьковской областях благодаря разминированию, но фермеры отказываются от кукурузы в пользу более прибыльных культур, таких как соя, и сталкиваются с проблемами при экспорте в Западную Европу из-за заблокированной границы с Польшей.

Экономика •   •  18134 просмотра
Площадь посевов в Украине увеличилась, но аграрии отказываются от некоторых традиционных культур - представитель аграрного комитета ВР

ГУР получит более 700 млн гривен для предоставления единовременного пособия семьям погибших бойцов. Кабмин принял решение

Кабинет Министров Украины выделил Главному управлению разведки Министерства обороны Украины более 700 миллионов гривен для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших сотрудников ГУР МО Украины.

Война •   •  17575 просмотра
ГУР получит более 700 млн гривен для предоставления единовременного пособия семьям погибших бойцов. Кабмин принял решение