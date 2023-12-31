Как в этом году изменится минимальная заработная плата
Киев • УНН
Минимальная заработная плата в Украине растет до 7100 грн. с 1 января и 8000 грн. с 1 апреля; это влияет на налоги и социальные взносы.
В соответствии с законом о государственном бюджете на 2024 год в этом году минимальная заработная плата будет расти дважды, сообщает УНН.
Минимальная зарплата с 1 января составляет 7100 грн (+400 грн), а с 1 апреля она вырастет до 8000 грн (+900 грн).
В почасовом размере: с 1 января - 42,6 грн. 1 января - 42,6 грн, с 1 апреля - 48 грн (в 2023 году - 40,46 грн).
Следует добавить, что размер минимальной заработной платы повлияет на единый социальный взнос. Так, с 1 января он составит 1562 грн, а с 1 апреля уже 1760 грн. Также возрастет и НДФЛ: с 1 января - 1278 грн, а с 1 апреля - 1440 грн, военный сбор: 106,5 грн и 120 грн соответственно.
Как в этом году изменится минимальная заработная плата
Минимальная заработная плата в Украине растет до 7100 грн. с 1 января и 8000 грн. с 1 апреля; это влияет на налоги и социальные взносы.
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