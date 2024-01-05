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НАЗК склало протокол на голову КРАІЛ Івана Рудого

НАЗК склало протокол на голову КРАІЛ Івана Рудого

Київ • УНН

 • 30694 перегляди

Розгляд справи за складеним НАЗК протоколом здійснюватиме Шевченківський районний суд міста Києва.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про вчинення адміністративних правопорушень стосовно голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Про це з посиланням на НАЗК , передає УНН.

Деталі 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого правопорушення, пов’язане з корупцією

- резюмували у відомстві.

В Агентстві пояснили, що посадовець вирішив помститися керівниці апарату КРАІЛ після виникнення між ними конфлікту. Тому виніс на розгляд і особисто проголосував за відкриття дисциплінарного провадження і відсторонення її від займаної посади.

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Доповнення 

Зазначається, що розгляд справи за складеним НАЗК протоколом здійснюватиме Шевченківський районний суд міста Києва.

Якщо його визнають винним, то на посадовця буде накладено адміністративне стягнення, а також його буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

- пояснили в НАЗК.

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