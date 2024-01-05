НАЗК склало протокол на голову КРАІЛ Івана Рудого
Київ • УНН
Розгляд справи за складеним НАЗК протоколом здійснюватиме Шевченківський районний суд міста Києва.
Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про вчинення адміністративних правопорушень стосовно голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Про це з посиланням на НАЗК , передає УНН.
Деталі
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого правопорушення, пов’язане з корупцією
В Агентстві пояснили, що посадовець вирішив помститися керівниці апарату КРАІЛ після виникнення між ними конфлікту. Тому виніс на розгляд і особисто проголосував за відкриття дисциплінарного провадження і відсторонення її від займаної посади.
Незазначені доходи та не вказана вартість нерухомості: у НАЗК назвали найпоширеніші порушення у деклараціях05.01.24, 15:02 • 26973 перегляди
НАЗК виявило в діях голови КРАІЛ ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення – не повідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
Доповнення
Зазначається, що розгляд справи за складеним НАЗК протоколом здійснюватиме Шевченківський районний суд міста Києва.
Якщо його визнають винним, то на посадовця буде накладено адміністративне стягнення, а також його буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
Нагадаємо
Через ігнорування попередніх запрошень НАЗК публічно викликало на зустріч Голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Рудого Івана Тарасовича
24 кандидати пройшли у наступний етап конкурсу на посаду голови НАЗК: список05.01.24, 14:40 • 25998 переглядiв