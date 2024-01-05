НАПК составило протокол на главу КРАИЛ Ивана Рудого
Рассмотрение дела по составленному НАПК протоколу будет осуществлять Шевченковский районный суд города Киева.
В Австралии нашли самого большого самца самого ядовитого паука в мире
Самый большой в мире самец сиднейского паука-воронки, найденный в Австралии, поможет производить противоядие.
Дело "Киевгумы": суд избрал меру пресечения основателю компании, торговавшей с рф
Основателя "Киевгумы" Антона Кравца арестовали на 60 суток без права внесения залога за поставки товаров военного назначения в Россию.
В Данию прибыли первые норвежские истребители F-16, на которых будут учиться украинские пилоты
Норвежские самолеты F-16 прибыли в Данию для подготовки пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
ракетный удар по Херсонщине: один человек погиб, еще один ранен
Оккупанты нанесли ракетный удар по селу на Херсонщине, в результате чего один человек погиб, а другой получил ранения.
Гранты и льготные кредиты: правительство согласовало законопроект об изменениях в финансировании получения высшего образования с этого года
Правительство Украины одобрило законопроект о реформировании финансирования высшего образования с 2024 года, который предусматривает переход на софинансирование оплаты за обучение и расширение государственной финансовой поддержки.
Зеленский показал, как проживают воздушную тревогу украинские дети
Зеленский отмечает борьбу Украины за свой народ, призывая к дальнейшей глобальной поддержке и справедливости против российской агрессии. Он обещает восстановить нормальную жизнь и привлечь россию к ответственности.
Не только командный пункт: во время авиаудара по оккупированному Крыму ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов
4 января, во время авиаудара по войскам рф в оккупированном Крыму Вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов войск оккупантов.
Правоохранители приняли более 164 тыс. решений о предоставлении разрешений на оружие
Национальная полиция рассмотрела 175 327 заявлений на получение разрешений на оружие, удовлетворив 164 485 из них.
Дочь Ким Чен Ына вероятно станет его наследницей - разведка Южной Кореи
Разведка Южной Кореи предполагает, что дочь Ким Чен Ына является вероятным преемником, судя по ее недавним публичным выступлениям.