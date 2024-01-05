НАПК составило протокол на главу КРАИЛ Ивана Рудого

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило протокол о совершении административных правонарушений в отношении председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Об этом со ссылкой на НАПК, передает УНН.

Детали

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило в действиях Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого правонарушение, связанное с коррупцией - резюмировали в ведомстве.

В Агентстве объяснили, что чиновник решил отомстить руководительнице аппарата КРАИЛ после возникновения между ними конфликта. Поэтому вынес на рассмотрение и лично проголосовал за открытие дисциплинарного производства и отстранение ее от занимаемой должности.

Неуказанные доходы и не указана стоимость недвижимости: в НАПК назвали самые распространенные нарушения в декларациях

НАПК выявило в действиях главы КРАИЛ признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях - не сообщение о реальном конфликте интересов, совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов.

Дополнение

Отмечается, что рассмотрение дела по составленному НАПК протоколу будет осуществлять Шевченковский районный суд города Киева.

Если его признают виновным, то на чиновника будет наложено административное взыскание, а также он будет внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения - объяснили в НАПК.

Напомним,

Из-за игнорирования предыдущих приглашений НАПК публично вызвало на встречу Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Рудого Ивана Тарасовича

24 кандидата прошли в следующий этап конкурса на должность главы НАПК: список