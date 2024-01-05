Неуказанные доходы и не указана стоимость недвижимости: в НАПК назвали самые распространенные нарушения в декларациях
Киев • УНН
НАПК выявило частые пропуски в декларациях чиновников, в частности незадекларированную недвижимость и недостоверную стоимость активов.
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции проанализировали декларации чиновников за 2021-2023 годы и назвали самые распространенные нарушения. Об этом со ссылкой на НАПК, передает УНН.
Детали
Продолжаются кампании декларирования за 2021-2023 годы. НАПК проанализировало нарушения, которых допускаются декларанты при заполнении деклараций. Самыми распространенными из них являются:
- Неуказание информации о недвижимости и транспортных средствах, принадлежащих декларантам или членам семьи на праве собственности или пользования. Чаще всего забывают декларировать земельные участки, на которых расположены их дома;
- Неуказание стоимости объектов декларирования (квартир, домов, земельных участков, автомобилей и т.д.), при этом такая информация указана в первичных документах о приобретении права собственности;
- Недекларирование объекта недвижимости, который использовался для проживания декларанта и членов семьи в отчетном периоде, а в отдельных случаях вообще недекларирование ни одного объекта недвижимости;
- Указание государственного номерного знака автомобиля вместо идентификационного номера (VIN-кода);
- Указание общей стоимости ценных бумаг, вместо номинальной стоимости одной ценной бумаги;
- Указание себя источником дохода вместо органа, учреждения или организации, которая выплачивала заработную плату или другие виды дохода;
- Указание размера фактически выплаченного, а не начисленного (с налогами) дохода;
- Неуказание доходов, полученных в виде подарков в неденежной форме (дом, автомобиль и т.п.), прощенного долга;
- Декларирование денежных активов в виде наличных средств, но недекларирование других видов денежных активов, размер которых не превышает 50 прожиточных минимумов, при том, что размер активов считается совокупно;
- Указание депутатами местных советов фактической должности и места своей работы (директор ООО, учительница и т.д.) в поле должности вместо статуса "депутат", по которому возникла обязанность подать декларацию.
Дополнение
В НАПК напомнили, что для упрощения процесса заполнения декларации НАПК разработало функцию "Данные для декларации" в Реестре деклараций.
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Отмечается, что эта функция по инициативе декларанта на стадии создания черновика декларации НАПК собирает и передает декларанту в его личный кабинет Реестра деклараций информацию (в виде, адаптированном к форме декларации) об имеющихся у него активах, сведения о которых содержатся в реестрах и базах данных, с которыми у НАПК есть автоматизированный обмен.
Напомним,
В прошлом году, 10 декабря, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выполнило требования Закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц.