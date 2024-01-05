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Незазначені доходи та не вказана вартість нерухомості: у НАЗК назвали найпоширеніші порушення у деклараціях

Незазначені доходи та не вказана вартість нерухомості: у НАЗК назвали найпоширеніші порушення у деклараціях

Київ • УНН

 • 26970 перегляди

НАЗК виявило часті пропуски в деклараціях чиновників, зокрема незадекларовану нерухомість та недостовірну вартість активів.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції проаналізували декларації посадовців за 2021-2023 роки та назвали найпоширеніші порушення. Про це з посиланням на НАЗК, передає УНН.

Деталі 

Тривають кампанії декларування за 2021-2023 роки. НАЗК проаналізувало порушення, яких допускаються декларанти при заповненні декларацій. Найпоширенішими з них є:

  1. Незазначення інформації про нерухомість та транспортні засоби, які належать декларантам або членам сім’ї на праві власності чи користування. Найчастіше забувають декларувати земельні ділянки, на яких розташовані їх будинки;
  2. Незазначення вартості об’єктів декларування (квартир, будинків, земельних ділянок, автомобілів тощо), при цьому така інформація вказана в первинних документах про набуття права власності;
  3. Недекларування об’єкта нерухомості, що використовувався  для проживання декларанта та членів сім’ї у звітному періоді, а в окремих випадках взагалі недекларування жодного об’єкта нерухомості; 
  4. Зазначення державного номерного знаку автомобіля замість ідентифікаційного номеру (VIN-коду);
  5. Зазначення загальної вартості цінних паперів, замість номінальної вартості одного цінного паперу;
  6. Зазначення себе джерелом доходу замість органу, установи чи організації, яка виплачувала заробітну плату чи інші види доходу; 
  7. Зазначення розміру фактично виплаченого, а не нарахованого (з податками) доходу;
  8. Незазначення доходів, отриманих у вигляді подарунків у негрошовій формі (будинок, автомобіль тощо), прощеного боргу; 
  9. Декларування грошових активів у вигляді готівкових коштів, але недекларування інших видів грошових активів, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, при тому, що розмір активів рахується сукупно;
  10.  Зазначення депутатами місцевих рад фактичної посади та місця своєї роботи (директор ТОВ, вчителька тощо) у полі посади замість статусу “депутат”, за яким виник обов’язок подати декларацію.

Доповнення 

У НАЗК нагадали, що для спрощення процесу заповнення декларації НАЗК розробило функцію "Дані для декларації" в Реєстрі декларацій. 

24 кандидати пройшли у наступний етап конкурсу на посаду голови НАЗК: список05.01.24, 14:40 • 25998 переглядiв

Зазначається, що ця функція за ініціативою декларанта на стадії створення чернетки декларації НАЗК збирає та передає декларанту в його особистий кабінет Реєстру декларацій інформацію (у вигляді, адаптованому до форми декларації) про наявні у нього активи, відомості про які містяться в реєстрах і базах даних, з якими у НАЗК є автоматизований обмін.

Нагадаємо

Минулого року, 10 грудня, Національне агентство з питань запобігання корупції виконало вимоги Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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