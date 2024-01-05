Незазначені доходи та не вказана вартість нерухомості: у НАЗК назвали найпоширеніші порушення у деклараціях
Київ • УНН
НАЗК виявило часті пропуски в деклараціях чиновників, зокрема незадекларовану нерухомість та недостовірну вартість активів.
У Національному агентстві з питань запобігання корупції проаналізували декларації посадовців за 2021-2023 роки та назвали найпоширеніші порушення. Про це з посиланням на НАЗК, передає УНН.
Деталі
Тривають кампанії декларування за 2021-2023 роки. НАЗК проаналізувало порушення, яких допускаються декларанти при заповненні декларацій. Найпоширенішими з них є:
- Незазначення інформації про нерухомість та транспортні засоби, які належать декларантам або членам сім’ї на праві власності чи користування. Найчастіше забувають декларувати земельні ділянки, на яких розташовані їх будинки;
- Незазначення вартості об’єктів декларування (квартир, будинків, земельних ділянок, автомобілів тощо), при цьому така інформація вказана в первинних документах про набуття права власності;
- Недекларування об’єкта нерухомості, що використовувався для проживання декларанта та членів сім’ї у звітному періоді, а в окремих випадках взагалі недекларування жодного об’єкта нерухомості;
- Зазначення державного номерного знаку автомобіля замість ідентифікаційного номеру (VIN-коду);
- Зазначення загальної вартості цінних паперів, замість номінальної вартості одного цінного паперу;
- Зазначення себе джерелом доходу замість органу, установи чи організації, яка виплачувала заробітну плату чи інші види доходу;
- Зазначення розміру фактично виплаченого, а не нарахованого (з податками) доходу;
- Незазначення доходів, отриманих у вигляді подарунків у негрошовій формі (будинок, автомобіль тощо), прощеного боргу;
- Декларування грошових активів у вигляді готівкових коштів, але недекларування інших видів грошових активів, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, при тому, що розмір активів рахується сукупно;
- Зазначення депутатами місцевих рад фактичної посади та місця своєї роботи (директор ТОВ, вчителька тощо) у полі посади замість статусу “депутат”, за яким виник обов’язок подати декларацію.
Доповнення
У НАЗК нагадали, що для спрощення процесу заповнення декларації НАЗК розробило функцію "Дані для декларації" в Реєстрі декларацій.
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Зазначається, що ця функція за ініціативою декларанта на стадії створення чернетки декларації НАЗК збирає та передає декларанту в його особистий кабінет Реєстру декларацій інформацію (у вигляді, адаптованому до форми декларації) про наявні у нього активи, відомості про які містяться в реєстрах і базах даних, з якими у НАЗК є автоматизований обмін.
Нагадаємо
Минулого року, 10 грудня, Національне агентство з питань запобігання корупції виконало вимоги Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб.