24 кандидати пройшли у наступний етап конкурсу на посаду голови НАЗК: список
Київ • УНН
24 кандидати пройшли до наступного туру конкурсу на посаду голови НАЗК після загального тестування 4 січня.
Кабінет міністрів оприлюднив список з 24 кандидатів, допущених до другого етапу конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомляє УНН.
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"24 кандидата на посаду голови НАЗК продовжуватимуть участь у конкурсі за результатами тестування на загальні здібності, яке відбулося 4 січня 2024 року", - йдеться в повідомленні НАЗК.
Зазначається, що загалом участь у тестуванні взяли 50 кандидатів з 51 допущеного за результатами попереднього етапу. Один кандидат зняв свою кандидатуру.
До другого етапу пройшли:
Броневицький Станіслав Станіславович;
Вишневський Андрій Володимирович;
Гацелюк Віталій Олександрович;
Гупяк Сергій Леонідович;
Загребельська Агія Аббасівна;
Калмиков Дмитро Олександрович;
Каплюк Катерина Анатоліївна;
Корнієнко Олег Олександрович;
Кулик Павло Олексійович;
Мірошніченко Михайло Іванович;
Мостова Ірина Олександрівна;
Нікулін Віталій Андрійович;
Новицький Олександр Валерійович;
Норець Роман Юрійович;
Павлущик Віктор Володимирович;
Подгорець Сергій Васильович;
Подорожко Володимир Володимирович;
Романюк Роман В'ячеславович;
Скомаров Олександр Вікторович;
Стародубцев Олександр Євгенійович;
Степанян Сергій Левонович;
Тетерук Андрій Анатолійович;
Хаванов Артем В'ячеславович;
Юрійчук Іван Ярославович.
Перший етап конкурсу передбачав тестування загальних здібностей, психологічні тестування, тестування на благонадійність.
Другий етап конкурсу складається з:
психологічного інтерв’ю,
виконання практичного завдання з етичного лідерства,
виконання практичного завдання із застосування антикорупційного законодавства,
надання письмових відповідей кандидатів на питання щодо бачення майбутньої діяльності НАЗК.
Крім того, до 12 січня кандидати мають надати матеріали, що підтверджують їхню відповідність критерію доброчесності або спростовують обставини, що можуть викликати сумнів у відповідності кандидата цьому критерію
Нагадаємо
Згідно з законом "Про запобігання корупції" голову НАЗК призначає Кабінет міністрів. Чинного голову НАЗК Олександра Новікова було призначено 15 січня 2020 року.
Голова НАЗК призначається терміном на 4 роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду голови два строки підряд.
Наприкінці грудня Кабмін оприлюднив список з 51 кандидата до участі у конкурсі.