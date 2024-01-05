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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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24 кандидата прошли в следующий этап конкурса на должность главы НАПК: список

24 кандидата прошли в следующий этап конкурса на должность главы НАПК: список

Киев • УНН

 • 25993 просмотра

24 кандидата прошли в следующий тур конкурса на должность главы НАПК после общего тестирования 4 января.

Кабинет министров обнародовал список из 24 кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает УНН.

Детали

"24 кандидата на должность главы НАПК будут продолжать участие в конкурсе по результатам тестирования на общие способности, которое состоялось 4 января 2024 года", - говорится в сообщении НАПК.

Отмечается, что в целом участие в тестировании приняли 50 кандидатов из 51 допущенного по результатам предварительного этапа. Один кандидат снял свою кандидатуру.

Во второй этап прошли:

Броневицкий Станислав Станиславович;

Вишневский Андрей Владимирович;

Гацелюк Виталий Александрович;

Гупяк Сергей Леонидович;

Загребельская Агия Аббасовна;

Калмыков Дмитрий Александрович;

Каплюк Екатерина Анатольевна;

Корниенко Олег Александрович;

Кулик Павел Алексеевич;

Мирошниченко Михаил Иванович;

Мостовая Ирина Александровна;

Никулин Виталий Андреевич;

Новицкий Александр Валерьевич;

Норец Роман Юрьевич;

Павлущик Виктор Владимирович;

Подгорец Сергей Васильевич;

Подорожко Владимир Владимирович;

Романюк Роман Вячеславович;

Скомаров Александр Викторович;

Стародубцев Александр Евгеньевич;

Степанян Сергей Левонович;

Тетерук Андрей Анатольевич;

Хаванов Артем Вячеславович;

Юрийчук Иван Ярославович.

Первый этап конкурса предусматривал тестирование общих способностей, психологические тестирования, тестирование на благонадежность.

Второй этап конкурса состоит из:

психологического интервью,

выполнение практического задания по этическому лидерству,

выполнение практического задания по применению антикоррупционного законодательства,

предоставление письменных ответов кандидатов на вопрос о видении будущей деятельности НАПК.

Кроме того, до 12 января кандидаты должны предоставить материалы, подтверждающие их соответствие критерию добропорядочности или опровергающие обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в соответствии кандидата этому критерию.

Напомним

Согласно закону "О предотвращении коррупции" главу НАПК назначает Кабинет министров. Действующий глава НАПК Александр Новиков был назначен 15 января 2020 года.

Председатель НАПК назначается сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может занимать должность председателя два срока подряд.

В конце декабря Кабмин обнародовал список из 51 кандидата к участию в конкурсе.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика

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