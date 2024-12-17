Агентство по розыску и менеджменту активов уже почти три месяца работает без какого-либо общественного контроля. Это произошло вследствие того, что все члены общественного совета сложили свои полномочия, обвинив агентство в непрозрачности работы и создании искусственных препятствий для общественного надзора, пишет УНН.

Детали

На заседании 23 сентября все члены общественного совета приняли решение о сложении полномочий из-за систематических нарушений руководством АРМА требований закона о привлечении общественности к своей деятельности. Члены совета заявили, что их обращения регулярно игнорировались, а доступ к обсуждению нормативно-правовых актов был заблокирован. Это лишило общественность возможности осуществлять реальный контроль над управлением арестованным имуществом.

Стоит отметить, что глава АРМА Елена Дума, которая регулярно подчеркивает в соцсетях свою "прозрачность" и "открытость", ни разу не вспомнила о кризисе с общественным контролем. За три месяца она даже не намекнула на необходимость формирования нового Общественного совета или возвращения механизма общественного надзора в работу агентства.

Увеличивает обеспокоенность и то, что эксперты неоднократно ставили под сомнение политическую независимость работы АРМА под руководством Елены Думы. Руководству агентства даже приходилось оправдываться за возможные связи с одиозными фигурами, такими как Олег Кулинич, которого обвиняют в госизмене, и Валерием Писаренко, который является близким соратником бывшего заместителя главы администрации виктора януковича Андрея Портнова.

Отсутствие общественного совета при АРМА ставит под сомнение прозрачность работы агентства, особенно на фоне многочисленных скандалов. Такая ситуация вызывает беспокойство, ведь отсутствие общественного надзора значительно увеличивает риски появления коррупционных схем и возможности для злоупотреблений со стороны руководства агентства, а это в свою очередь только усиливает недоверие как к АРМА, так и к его руководительнице Елене Думе.

Исправить ситуацию и доказать, что АРМА без общественного совета и контроля действительно работает прозрачно, может только внешний независимый аудит, который бы охватил весь период работы агентства под руководством Елены Думы.

Готово ли руководство АРМА вернуть общественный надзор и пройти независимый аудит? Вопрос, который уже давно назрел.