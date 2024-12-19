Новые системы ПВО и поддержка Украины: Зеленский в Брюсселе встретился с премьером Чехии
Киев • УНН
Президент Украины встретился с премьер-министром Чехии в Брюсселе для обсуждения дальнейшей поддержки. Украине нужно 19 дополнительных систем ПВО для защиты энергетических объектов.
В Брюсселе Президент Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства поблагодарил за всестороннюю помощь украинцам в борьбе с российской агрессией. Украина рассчитывает, что следующий год станет максимально результативным для украинско-чешских отношений.
Отдельно Президент отметил вклад Чехии в усиление оборонных возможностей Украины и решение продолжить инициативу по поставке артиллерийских снарядов в 2025 году.
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Зеленский рассказал об актуальных оборонных потребностях, среди которых приоритет - усиление ПВО. Необходимы 19 дополнительных систем противовоздушной обороны, чтобы защитить стратегические энергетические объекты. Укрепление Украины и усиление наших воинов на фронте приближает окончание войны и справедливый мир для всей Европы.
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Кроме того, во время встречи обсудили евроинтеграционный путь Украины, ее восстановление и усиление санкционного давления на рф.
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