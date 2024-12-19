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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
14:33 • 39894 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
12:44 • 94969 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

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НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
12:16 • 113398 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
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В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые системы ПВО и поддержка Украины: Зеленский в Брюсселе встретился с премьером Чехии

Новые системы ПВО и поддержка Украины: Зеленский в Брюсселе встретился с премьером Чехии

Киев  •  УНН

 • 5412 просмотра

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Президент Украины встретился с премьер-министром Чехии в Брюсселе для обсуждения дальнейшей поддержки. Украине нужно 19 дополнительных систем ПВО для защиты энергетических объектов.

В Брюсселе Президент Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за всестороннюю помощь украинцам в борьбе с российской агрессией. Украина рассчитывает, что следующий год станет максимально результативным для украинско-чешских отношений.

Отдельно Президент отметил вклад Чехии в усиление оборонных возможностей Украины и решение продолжить инициативу по поставке артиллерийских снарядов в 2025 году.

Со следующего года Чехия назначит нового посла в москве15 окт. 2024, 12:37 • 11031 просмотр

Зеленский рассказал об актуальных оборонных потребностях, среди которых приоритет - усиление ПВО. Необходимы 19 дополнительных систем противовоздушной обороны, чтобы защитить стратегические энергетические объекты. Укрепление Украины и усиление наших воинов на фронте приближает окончание войны и справедливый мир для всей Европы. 

Зеленский о запросе на 19 систем ПВО для защиты энергетики: есть продвижение19 дек. 2024, 15:05 • 10460 просмотров

Кроме того, во время встречи обсудили евроинтеграционный путь Украины, ее восстановление и усиление санкционного давления на рф.

Чехия получит от Германии полтора десятка танков Leopard 2A4 в качестве компенсации за поставки в Украину31 июл. 2024, 13:22 • 17447 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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