Со следующего года Чехия назначит нового посла в москве
Киев • УНН
Даниэль Коштовал, бывший заместитель министра обороны Чехии, станет новым послом в Москве в начале 2025 года. Он имеет значительный опыт работы в МИД, НАТО и посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне.
В 2025 году Чехия назначит в Москве нового посла - им станет бывший заместитель министра обороны Даниэль Коштовал. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Чехии.
Детали
Ожидается, что новый должен вступить в должность в первые месяцы 2025 года.
Послы в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чешской Республики - Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии
Отмечается, что Коштовал уже получил согласие от принимающей страны, так называемый агреман.
Прага подозревает россию в "тысячах" хакерских атак на чешские железные дороги5 апреля 2024, 15:47 • 33359 просмотров
Дополнение
В МИД рассказали, что с 1996 года Даниэль Коштовал работал в Министерстве иностранных дел на должностях директора Департамента политики безопасности, директора Департамента по вопросам Северной и Восточной Европы и генерального директора по делам неевропейских стран.
С 1998 по 2002 год работал в Постоянной делегации Чешской Республики при НАТО.
Кроме того, мужчина работал в посольстве Чехии в Москве (2003-2006) и в посольстве Чехии в Вашингтоне (2009-2011). В 2013 году был назначен первым заместителем министра обороны.
Впоследствии он занимал должность заместителя министра обороны по вопросам стратегии, внешних отношений и планирования до конца 2018 года, а позже по вопросам вооружений и закупок.
Напомним,
Комитет Сената Чехии призвал поручить спецслужбам расследовать использование россией православных церквей для операций влияния. Комитет допускает, что Православная церковь Чешских земель и Словакии могла попасть под влияние лиц, связанных с РФ.