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Со следующего года Чехия назначит нового посла в москве

Со следующего года Чехия назначит нового посла в москве

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 12:37  •  4085 просмотра

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Даниэль Коштовал, бывший заместитель министра обороны Чехии, станет новым послом в Москве в начале 2025 года. Он имеет значительный опыт работы в МИД, НАТО и посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне.

В 2025 году Чехия назначит в Москве нового посла - им станет бывший заместитель министра обороны Даниэль Коштовал. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Чехии.

Детали

Ожидается, что новый должен вступить в должность в первые месяцы 2025 года.

Послы в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чешской Республики - Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии

- сказал министр иностранных дел Ян Липавский.

Отмечается, что Коштовал уже получил согласие от принимающей страны, так называемый агреман.

Прага подозревает россию в "тысячах" хакерских атак на чешские железные дороги5 апреля 2024, 15:47 • 33359 просмотров

Дополнение

В МИД рассказали, что с 1996 года Даниэль Коштовал работал в Министерстве иностранных дел на должностях директора Департамента политики безопасности, директора Департамента по вопросам Северной и Восточной Европы и генерального директора по делам неевропейских стран.

С 1998 по 2002 год работал в Постоянной делегации Чешской Республики при НАТО.

Кроме того, мужчина работал в посольстве Чехии в Москве (2003-2006) и в посольстве Чехии в Вашингтоне (2009-2011). В 2013 году был назначен первым заместителем министра обороны.

Впоследствии он занимал должность заместителя министра обороны по вопросам стратегии, внешних отношений и планирования до конца 2018 года, а позже по вопросам вооружений и закупок.

Напомним,

Комитет Сената Чехии призвал поручить спецслужбам расследовать использование россией православных церквей для операций влияния. Комитет допускает, что Православная церковь Чешских земель и Словакии могла попасть под влияние лиц, связанных с РФ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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