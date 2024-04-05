Прага подозревает россию в "тысячах" хакерских атак на чешские железные дороги

Со стороны рф осуществлены "тысячи" попыток вмешательства в работу европейских железнодорожных сетей в рамках кампании саботажа критически важной инфраструктуры ЕС. Об этом заявил министр транспорта Чешской Республики Мартин Купка в интервью Financial Times, передает УНН.

В рамках своих усилий по дестабилизации Европейского Союза Россия предприняла тысячи попыток нарушить работу европейской железнодорожной сети - сказал глава транспортного ведомства Чехии.

По словам Купки, российская хакерская кампания включала атаки на системы сигнализации и сети чешского национального железнодорожного перевозчика České dráhy. Прошлые атаки привели к выходу из строя систем продажи билетов. Это вызвало беспокойство, впрочем "мы можем защитить все системы [от] успешной атаки", подчеркнул Купка.

Попытки россии дестабилизировать энергетическую инфраструктуру Европы хорошо задокументированы, но о вмешательстве в транспортные сети говорят меньше, отмечает The Financial Times.

В марте прошлого года Агентство кибербезопасности Европейского Союза (ENISA) опубликовало свой первый отчет о транспортных угрозах. В нем сказано, что "нападения на железнодорожные компании растут, главным образом в результате российского вторжения в Украину". Агентство указало на распространение кибератак "пророссийских хакерских групп" на железнодорожные компании Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии.

Дополнение

Прага становится все более жесткой в отношении российских кампаний влияния после того, как в 2022 году Чехия одобрила закон, который позволяет правительству принимать меры против иностранных субъектов, подозреваемых в нарушении прав человека или киберпреступлениях.

На прошлой неделе чешское правительство ввело санкции против экс-украинского олигарха Виктора Медведчука и его соратника Артема Марчевского, а также против СМИ "Voice of Europe", которое, по словам чешского МИД, ответственно за проведение "операции российского влияния" от имени Медведчука.

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