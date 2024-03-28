Чехия выделила средства на собственную инициативу по покупке снарядов для Украины

Правительство Чехии приняло решение выделить средства на закупку снарядов для Украины за пределами ЕС, инициированную ранее самой Прагой. Соответствующее решение объявил 27 марта премьер-министр страны Петр Фиала, передает УНН со ссылкой на чешский правительственный портал.

Таким образом мы присоединяемся к чешской инициативе, которая является очень успешной и к которой около двадцати стран уже заявили о своей заинтересованности в присоединении - заявил премьер-министр Фиала.

Он также сообщил, что боеприпасы поступят в Украину "через несколько недель или месяцев". Украинские войска могут адаптировать свою тактику к этому уже сегодня, указал чиновник.

"Хочу еще раз поблагодарить всех, кто присоединился к этой инициативе. И сегодня правительство Чехии сделало еще один шаг в этом направлении", - сказал премьер-министр.

Добавим

Также чешское правительство решило включить в свой национальный санкционный список еще три человека, два физических и одно юридическое лицо. Речь идет о Викторе Медведчуке, Артеме Марчевском и компании Voice of Europe, s.r.o. По данным Фиалы, эти лица осуществлять "меры воздействия" на территории Европейского союза против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Дополнение

Как ранее заявлял глава МИД Чехии Ян Липавски, в рамках чешской инициативы Украина потенциально может получить 1,5 млн снарядов.