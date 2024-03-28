Чехия выделила средства на собственную инициативу по покупке снарядов для Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  116409 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  122611 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  127037 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  147450 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  126133 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139267 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126270 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143655 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134970 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  180017 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Новости по теме
Чехия выделила средства на собственную инициативу по покупке снарядов для Украины

Чехия выделила средства на собственную инициативу по покупке снарядов для Украины

  •  16632 просмотра
Одесская область подверглась атакам рф: ночью враг направил ракеты и "шахеды", утром - нанес ракетные удары

Одесская область подверглась атакам рф: ночью враг направил ракеты и "шахеды", утром - нанес ракетные удары

  •  14149 просмотра
Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух

Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух

  •  15212 просмотра
Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

  •  15289 просмотра
россияне ночью и утром атаковали четыре громады Сумской области: ударяли КАБами, стреляли из артиллерии и гранатометов

россияне ночью и утром атаковали четыре громады Сумской области: ударяли КАБами, стреляли из артиллерии и гранатометов

  •  14509 просмотра
На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки

На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки

  •  16470 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв

  •  17983 просмотра
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, двое погибших, 4 ранены

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, двое погибших, 4 ранены

  •  16243 просмотра
Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

  •  16901 просмотра
Колумбия высылает аргентинских чиновников

Колумбия высылает аргентинских чиновников

  •  19598 просмотра

Популярные

ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

  •  37067 просмотра
Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

  •  47054 просмотра
Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова

Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова

  •  76823 просмотра
В Днепре был слышен звук взрыва

В Днепре был слышен звук взрыва

  •  100468 просмотра
Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

  •  83615 просмотра

Публикации

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

  •  156512 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  516404 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  468910 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  484315 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  503006 просмотра

Чехия выделила средства на собственную инициативу по покупке снарядов для Украины

Правительство Чехии решило выделить средства на собственную инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами ЕС. Около 20 стран выразили заинтересованность в присоединении к этой инициативе.

Война •   •  16632 просмотра
Чехия выделила средства на собственную инициативу по покупке снарядов для Украины

Одесская область подверглась атакам рф: ночью враг направил ракеты и "шахеды", утром - нанес ракетные удары

Ночью и утром российские войска атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками, но противовоздушная оборона уничтожила некоторые из них, предварительно, обошлось без пострадавших.

Война •   •  14149 просмотра
Одесская область подверглась атакам рф: ночью враг направил ракеты и "шахеды", утром - нанес ракетные удары

Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух

За минувшие сутки российские войска убили одного жителя Райгородка и ранили еще двух в Донецкой области.

Война •   •  15212 просмотра
Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух

Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

28 марта российские войска совершили многочисленные атаки по всей Харьковской области, повредив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и детский сад, что привело к многочисленным ранениям и гибели по меньшей мере двух гражданских лиц, в том числе 12-летнего ребенка.

Война •   •  15289 просмотра
Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

россияне ночью и утром атаковали четыре громады Сумской области: ударяли КАБами, стреляли из артиллерии и гранатометов

Россияне атаковали четыре громады в Сумской области, применив авиацию, артиллерию, гранатометы и стрелковое оружие, в результате чего произошло 19 взрывов.

Война •   •  14509 просмотра
россияне ночью и утром атаковали четыре громады Сумской области: ударяли КАБами, стреляли из артиллерии и гранатометов

На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки

Российские войска осуществили массированный обстрел 7 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 406 ударов, в том числе из БПЛА и артиллерии, ранив 2 пожилых женщин.

Война •   •  16470 просмотра
На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв. В области воздушная тревога. Также было сообщения о ракете, летевшей в сторону Одесской области.

Война •   •  17983 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, двое погибших, 4 ранены

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего 2 человека погибли и 4 получили ранения.

Война •   •  16243 просмотра
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, двое погибших, 4 ранены

Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

Снайперы спецназовцев ликвидировали российских оккупантов, прикрывая и уничтожая вражеские цели на Авдеевском направлении.

Война •   •  16901 просмотра
Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

Колумбия высылает аргентинских чиновников

Колумбия выслала аргентинских дипломатов после того, как президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его "убийцей, террористом и коммунистом".

политика •   •  19598 просмотра
Колумбия высылает аргентинских чиновников