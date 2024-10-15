З наступного року Чехія призначить нового посла в москві
Київ • УНН
Даніель Коштовал, колишній заступник міністра оборони Чехії, стане новим послом у Москві на початку 2025 року. Він має значний досвід роботи в МЗС, НАТО та посольствах Чехії в Москві та Вашингтоні.
У 2025 році Чехія призначить у москві нового посла - ним стане колишній заступник міністра оборони Даніель Коштовал. Про це пише УНН з посиланням на заяву МЗС Чехії.
Деталі
Очікується, що новий повинен вступити на посаду в перші місяці 2025 року.
Послів в росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки – Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії
Зазначається, що Коштовал вже отримав згоду від приймаючої країни, так званий агреман.
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Доповнення
У МЗС розповіли, що з 1996 року Даніель Коштовал працював у Міністерстві закордонних справ на посадах директора Департаменту політики безпеки, директора Департаменту з питань Північної та Східної Європи та генерального директора у справах неєвропейських країн.
З 1998 по 2002 рік працював у Постійній делегації Чеської Республіки при НАТО.
Окрім того, чоловік працював у посольстві Чехії в Москві (2003–2006) та в посольстві Чехії у Вашингтоні (2009–2011). У 2013 році був призначений першим заступником міністра оборони.
Згодом він обіймав посаду заступника міністра оборони з питань стратегії, зовнішніх відносин і планування до кінця 2018 року, а пізніше з питань озброєнь і закупівель.
Нагадаємо
Комітет Сенату Чехії закликав доручити спецслужбам розслідувати використання росією православних церков для операцій впливу. Комітет допускає, що Православна церква Чеських земель і Словаччини могла потрапити під вплив осіб, пов'язаних з РФ.