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З наступного року Чехія призначить нового посла в москві

Київ • УНН

 • 11269 перегляди

Даніель Коштовал, колишній заступник міністра оборони Чехії, стане новим послом у Москві на початку 2025 року. Він має значний досвід роботи в МЗС, НАТО та посольствах Чехії в Москві та Вашингтоні.

З наступного року Чехія призначить нового посла в москві

У 2025 році Чехія призначить у москві нового посла - ним стане колишній заступник міністра оборони Даніель Коштовал. Про це пише УНН з посиланням на заяву МЗС Чехії.

Деталі

Очікується, що новий повинен вступити на посаду в перші місяці 2025 року.

Послів в росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки – Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії

– сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Зазначається, що Коштовал вже отримав згоду від приймаючої країни, так званий агреман.

Прага підозрює росію в "тисячах" хакерських атак на чеські залізниці05.04.24, 18:47 • 33505 переглядiв

Доповнення

У МЗС розповіли, що з 1996 року Даніель Коштовал працював у Міністерстві закордонних справ на посадах директора Департаменту політики безпеки, директора Департаменту з питань Північної та Східної Європи та генерального директора у справах неєвропейських країн.

З 1998 по 2002 рік працював у Постійній делегації Чеської Республіки при НАТО.

Окрім того, чоловік працював у посольстві Чехії в Москві (2003–2006) та в посольстві Чехії у Вашингтоні (2009–2011). У 2013 році був призначений першим заступником міністра оборони.

Згодом він обіймав посаду заступника міністра оборони з питань стратегії, зовнішніх відносин і планування до кінця 2018 року, а пізніше з питань озброєнь і закупівель.

Нагадаємо

Комітет Сенату Чехії закликав доручити спецслужбам розслідувати використання росією православних церков для операцій впливу. Комітет допускає, що Православна церква Чеських земель і Словаччини могла потрапити під вплив осіб, пов'язаних з РФ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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