Министерство обороны Чехии подписало документы о получении в дар от Германии 14 танков Leopard 2A4 и одной бронированной ремонтно-эвакуационная машины Büffel 3 на шасси Leopard 2A4. Техника является компенсацией за чешские поставки вооружений Украине, сообщает УНН со ссылкой на «Радио Прага».

Детали

Первые немецкие Leopard 2A4 будут доставлены в Чехию в конце 2024 года, а последние к концу 2026-го. Ранее, в течение 2022-23 годов, чешские вооруженные силы уже получили подобного рода компенсацию на общую сумму в около 154 млн евро.

Также сообщается, что Минобороны Чехии в настоящее время ведет переговоры с целью приобретения у ФРГ для своей армии следующих 15 танков той же модификации. В итоге, на вооружении Чехии может оказаться 42 танка Leopard 2A4 и 3 ремонтно-эвакуационные машины.

Нідерланди спільно з Данією передадуть Україні ще 14 танків Leopard 2 до кінця літа