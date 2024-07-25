До конца лета Украине передадут еще 14 танков Leopard 2A4, которые были приобретены Нидерландами совместно с Данией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Нидерланды совместно с Данией в прошлом году приобрели 14 танков Leopard 2A4. Это были уже бывшие в употреблении танки, отремонтированные немецкой фирмой Rheinmetall.

Последние два Leopard 2 проходят проверочные испытания в рамках поставки. Первые 12 танков уже поставлены для отгрузки. Все 14 танков будут поставлены одновременно до конца лета.

Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке, учитывая тяжелые бои на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль в защите украинской армии от российских войск. Вместе с союзниками и партнерами Нидерланды будут продолжать оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется. Это крайне важно для защиты Украины и сдерживания агрессии Путина - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Справочно

Нидерланды входят в международную танковую коалицию, поставляющую Украине современные боевые танки. В рамках этого проекта уже поставляются танки Leopard 1.

Дополнение

15 июля Испания заявила о передаче 10 боевых танков Leopard 2A4, экскаваторов-погрузчиков и противотанковых ракет в Украину, доведя общее количество таких танков, переданных Испанией, до 20.