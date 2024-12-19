Зеленский о запросе на 19 систем ПВО для защиты энергетики: есть продвижение
Киев • УНН
Зеленский сообщил о запросе на 19 систем ПВО для защиты распределительных подстанций атомной генерации. Несколько систем уже подтверждено от Канады и Германии, ожидается дальнейшая поставка.
Украина имеет запрос на 19 систем ПВО для защиты распределительных подстанций атомной генерации. В этом вопросе есть продвижение. Есть уже подтвержденные несколько систем, которые должны поступить.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.
Относительно 19 систем ПВО. Мы здесь говорим не о системах Patriot. Это для подстанций, это то, что россия сейчас делает. Она бьет по распределительным подстанциям атомной генерации. Этих станций более 20, 22 или 23 и нам нужно 19 дополнительных систем, чтобы защитить эту сеть, иначе можем остаться без 4-5 гигаватт
Он подчеркнул, что это срочный вопрос.
Есть продвижение в этом направлении, есть уже подтвержденные несколько систем, мы будем их получать. Есть там и канадская, немецкая помощь, будет поступать. Есть ли у нас все системы? Нет. Плюс к 19 системам нужны еще системы Patriot для защиты наших городов. Работаем над этим также
рф сознательно атакует подстанции, цель лишить Украину атомной генерации - Минэнерго29 нояб. 2024, 10:47 • 19272 просмотра
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что 19 систем ПВО будут поставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры.