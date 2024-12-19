Зеленский о запросе на 19 систем ПВО для защиты энергетики: есть продвижение

Украина имеет запрос на 19 систем ПВО для защиты распределительных подстанций атомной генерации. В этом вопросе есть продвижение. Есть уже подтвержденные несколько систем, которые должны поступить.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

Относительно 19 систем ПВО. Мы здесь говорим не о системах Patriot. Это для подстанций, это то, что россия сейчас делает. Она бьет по распределительным подстанциям атомной генерации. Этих станций более 20, 22 или 23 и нам нужно 19 дополнительных систем, чтобы защитить эту сеть, иначе можем остаться без 4-5 гигаватт