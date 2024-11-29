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рф сознательно атакует подстанции, цель лишить Украину атомной генерации - Минэнерго

рф сознательно атакует подстанции, цель лишить Украину атомной генерации - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 3639 просмотра

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Замминистра энергетики сообщил о сознательных атаках рф на критические подстанции для остановки АЭС. МАГАТЭ осуществляет визиты на ключевые объекты для защиты от обстрелов.

Российские оккупанты сознательно атакуют критически важные для работы подстанции. Их цель, это лишить Украину атомной генерации. Благодаря слаженным действиям энергетиков и атомщиков катастрофического сценария удается избежать. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

На вопрос, снизили ли атомные электростанции производство электроэнергии из-за удара рф и, когда АЭС могут вернуться на свой плановый уровень, Колесник ответил:

"Мы можем в этой ситуации сказать, что конечно за время подготовки к зиме центральные, местные органы власти на самом деле сделали достаточно много для того, чтобы обеспечить объекты критической инфраструктуры, ключевые подстанции, чтобы необходимые действия были предприняты".

Колесник отметил, что миссия МАГАТЭ  совершила визиты по отдельным переговорам на ключевые подстанции для того, чтобы максимально оградить от обстрелов врага те объекты, которые влияют на стабильность работы атомных электростанций, поэтому на сегодня есть комплекс мер, которые системно принимаются, понимая, что есть потенциальный обстрел.

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"Мы понимаем, что враг сознательно атакует критически важные для работы подстанции. Их цель в данном случае это лишить нас атомной генерации, которая является крайне важной для нас и атаки на критическую работу АЭС, на критические подстанции несут фактически угрозу радиационной безопасности. Миссия МАГАТЭ призвана для того, чтобы установить эти четкие красные линии недопуска таких атак", - заявил Колесник.

Он подчеркнул, что благодаря слаженным действиям энергетиков и атомщиков катастрофического сценария удается избежать, ведь они быстро реагируют на ситуацию и радиационная безопасность на всех контролируемых атомных электростанциях Украиной на сегодня находится в пределах нормы.

Контекст

29 ноября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщал, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС во время ракетно-Дроновой атаки рф утром четверга превентивно снизили мощность, А один из энергоблоков Ровенской станции был отключен от сети. 

Организация Greenpeace Центральной и Восточной Европы раскритиковала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за отсутствие активных действий в обеспечении защиты украинских атомных электростанций во время ракетных атак со стороны России.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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yuzhno-ukrainskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЮжно-Украинская атомная электростанция
rafael-grossiРафаэль Гросси
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