россия перешла к новой фазе войны: три тревожных факта от главы МИД

Привлечение россией военных КНДР к участию в войне, поражение украинских ядерных объектов, а также удар по Днепру экспериментальной баллистической ракетой средней дальности стали новыми реалиями российской агрессии. российский диктатор владимир путин не хочет мира, а лишь стремится к войне. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время международного форума "дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает УНН.

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Россия не хочет мира, путин стремится только к войне. Они не отошли от языка ультиматумов и капитуляции. Мы сейчас в новых реалиях российской агрессии. Первое-привлечение северокорейских военных подразделений. Это интернационализация агрессии и новое измерение этой агрессии. Второе-поражение, в частности в ходе одного из наиболее массированных ударов ракетных по территории Украины... поражение объектов ядерной инфраструктуры Украины. Они сознательно подвергают весь мир риску ядерного инцидента. Третий элемент, свидетельствующий о новом измерении этой агрессии, - это нанесение удара экспериментальной баллистической ракетой средней дальности по Днепру, по одному из объектов в Днепре, но на самом деле предназначение этого удара было публичное мнение Запада - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что удар по Днепру был направлен на запугивание Запада и ядерный шантаж, чтобы достичь своих целей.

Напомним

Глава МИД Андрей Сибига призвал страны G7 усилить военную поддержку Украины, в частности предоставить возможности перехватывать новые российские баллистические ракеты средней дальности действия.