Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Председателю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому вскоре объявят подозрение по статьям "Пособничество государству-агрессору" и "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

Пишет УНН со ссылкой на источник.

Детали

Вскоре объявят подозрение по ст. 111-2 Уголовного кодекса "Пособничество государству-агрессору" и ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта - сообщил источник.

Напомним,

ГБР задержало Ивана Рудого, председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, по подозрению в содействии деятельности российского казино Pin Up.

Председателю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей.

В КРАИЛ отказались комментировать задержание Рудого.

НАПК составило протокол на главу КРАИЛ Ивана Рудого.

УНН передавал, что в 2023 году правительство поддержало законопроектт, который предлагает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В ноябре 2024 года Комитет ВР по вопросам финансов поддержал законопроект о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр. Документ предусматривает создание нового органа и существенные ограничения рекламы азартных игр.