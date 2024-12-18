Главе КРАИЛ будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей - источник (исправлено)
Киев • УНН
Председателю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей.
Председателю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей, пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
"Главе КРАИЛ будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал источник.
Раньше
Источник сообщил УНН, что ДБР задержало председателя КРАИЛ Ивана Рудого. Как сообщил источник, дело касается деятельности онлайн-казино Pin Up, бенефициары которого связаны с россией.
В КРАИЛ отказались комментировать задержание Рудого18 дек. 2024, 09:43 • 9766 просмотров
Дополнение
КРАИЛ оказалась под прицелом СМИ в связи с работой в Украине онлайн-казино, которое связывают с рф. 15 декабря правоохранители сообщили о подозрениях бенефициарным владельцам и топменеджерам онлайн-казино, подозреваемым в отмывании российских денег. По данным источников УНН речь идет о казино Pin-Up.
В медиа поднимался вопрос вокруг КРАИЛ еще в 2022 году. Тогда глава КРАИЛ Иван Рудый отказался предоставлять комментарий журналистам УНН относительно выдачи лицензии букмекерской компании 1xBet и их вероятных российских корней.
В начале декабря парламент принял закон, согласно которому КРАИЛ должен быть ликвидирован до 1 апреля 2025 года.
НАПК составило протокол о совершении административных правонарушений в отношении председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. В Агентстве объяснили, что должностное лицо решило отомстить руководителю аппарата КРАИЛ после возникновения между ними конфликта. Поэтому вынес на рассмотрение и лично проголосовал за открытие дисциплинарного производства и отстранение его от занимаемой должности.
НАПК выявило в действиях председателя КРАИЛ признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях – не сообщение о реальном конфликте интересов, совершении действий или принятии решений в условиях реального конфликта интересов.