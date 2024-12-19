Президент Украины планирует обсудить с Трампом войну в Украине и рассчитывает на его понимание

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, что хочет поговорить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и поделиться деталями российско-украинской войны, пишет УНН.

Детали

На вопрос журналистов о том, что чувствует Зеленский, когда вспоминает о Трампе, президент Украины ответил, что хочет обсудить с ним детали войны, ведь уверен, что он поймет его.

Я думаю что президент Трамп - крепкий человек и я хотел бы, чтобы он был на нашей стороне. Я бы хотел поговорить о различных деталях этой войны, это очень важно, потому что он не был президентом США из-за этой войны. Я хочу поговорить с ним и услышать его взгляды и поделиться нашими взглядами. И я бы очень хотел, чтобы Трамп помог закончить эту войну, я действительно против прекращения огня - зазанчил Зеленский.

Напомним,

Президент Украины подчеркнул важность единства между США и ЕС для достижения мира. Зеленский планирует обсудить этот вопрос с президентом США после его инаугурации.