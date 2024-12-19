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Президент Украины планирует обсудить с Трампом войну в Украине и рассчитывает на его понимание

Президент Украины планирует обсудить с Трампом войну в Украине и рассчитывает на его понимание

Киев  •  УНН

 • 8215 просмотра

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Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить с Дональдом Трампом детали российско-украинской войны. Президент Украины рассчитывает на понимание и поддержку со стороны Трампа в вопросе завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, что хочет поговорить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и поделиться деталями российско-украинской войны, пишет УНН.

Детали 

На вопрос журналистов о том, что чувствует Зеленский, когда вспоминает о Трампе, президент Украины ответил, что хочет обсудить с ним детали войны, ведь уверен, что он поймет его.

Я думаю что президент Трамп - крепкий человек и я хотел бы, чтобы он был на нашей стороне. Я бы хотел поговорить о различных деталях этой войны, это очень важно, потому что он не был президентом США из-за этой войны. Я хочу поговорить с ним и услышать его взгляды и поделиться нашими взглядами. И я бы очень хотел, чтобы Трамп помог закончить эту войну, я действительно против прекращения огня

- зазанчил Зеленский.

Напомним,

Президент Украины подчеркнул важность единства между США и ЕС для достижения мира. Зеленский планирует обсудить этот вопрос с президентом США после его инаугурации.

Алина Волянская

Алина Волянская

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