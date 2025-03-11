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Експрезидент Філіппін Дутерте арештований в аеропорту Маніли за справою МКС

Київ • УНН

 • 13339 перегляди

Родріго Дутерте затриманий в міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду. Колишнього президента Філіппін звинувачують у злочинах проти людяності за його "війну з наркотиками".

Експрезидент Філіппін Дутерте арештований в аеропорту Маніли за справою МКС

Експрезидент Філіппін Родріго Дутерте був арештований в міжнародному аеропорту Маніли у вівторок за розпорядженням Міжнародного кримінального суду у зв'язку зі справою про злочини проти людяності, порушеною проти нього, повідомив уряд Філіппін, пише УНН.

Деталі

"Експрезидент Родріго Дутерте наразі перебуває під вартою в поліції після прибуття в Манілу у вівторок після ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС)", - ідеться в заяві.

У заяві Управління з питань зв'язків з громадськістю президента Фердинанда Маркоса зазначається, що ордер на арешт був отриманий Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерпол) у Манілі від МКС вранці у вівторок.

Дутерте прибув на Філіппіни рейсом Cathay Pacific CX 907 з Гонконгу о 9:20 ранку за місцевим часом.

"По прибутті Генеральний прокурор представив офіційне повідомлення МКС, що підтверджує ордер на арешт Дутерте", згідно з заявою Управління з питань зв'язків з громадськістю президента країни.

"Дутерте звинувачується у злочинах проти людяності перед МКС за його криваву війну з наркотиками", - йдеться в заяві.

Неочікуваний арешт, пише AP, викликав хвилювання в аеропорту, де адвокати та помічники Дутерте голосно протестували проти того, що їм, а також лікарю та адвокатам не дозволили наблизитися до нього після того, як він був затриманий поліцією. "Це порушення його конституційного права", - заявив журналістам сенатор Бонг Го, близький союзник Дутерте.

В ордері на арешт, надісланому Міжнародним кримінальним судом філіппінським посадовим особам, копію якого побачило агентство AP, йдеться, що "є обґрунтовані підстави вважати, що" напад на жертв "був як широкомасштабним, так і систематичним: напад тривав протягом кількох років, і, очевидно, були вбиті тисячі людей".

Арешт Дутерте був необхідний "для забезпечення його явки в суд", згідно з ордером від 7 березня, де додається, що експрезидент, як очікувалося, мав проігнорувати судову повістку.

У ньому зазначалося, що, хоча Дутерте більше не є президентом, він "судячи з усього, продовжує мати значну владу".

"Враховуючи виникаючий з цього ризик втручання в розслідування та безпеку свідків і жертв, палата впевнена, що арешт пана Дутерте необхідний", - сказано в заяві.

Нагадаємо

2 жовтня 2021 року тодішній президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що йде з політики.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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