Родріго Дутерте затриманий в міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду. Колишнього президента
Філіппін звинувачують у злочинах проти людяності за його "війну з наркотиками".
Міністр оборони Філіппін пообіцяв захищати суверенітет країни від погроз відокремлення від південного острова Мінданао з боку
колишнього президента Родріго Дутерте.
Відкрите у 2015 році представництво CNN на Філіппінах припинить свою новинну та виробничу діяльність на всіх медіаплатформах із 31
січня, звільнивши при цьому 300 співробітників.