Родріго Дутерте

CNN Philippines припиняє мовлення після 9 років роботи через значні фінансові втрати

Відкрите у 2015 році представництво CNN на Філіппінах припинить свою новинну та виробничу діяльність на всіх медіаплатформах із 31 січня, звільнивши при цьому 300 співробітників.