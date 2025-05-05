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Reuters: одним із кандидатів на посаду Папи є кардинал з Філіппін Тагле, якого називають "азійським Франциском"

Київ • УНН

 • 3852 перегляди

Філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле називають «азійським Франциском» через його схожість з покійним Папою. Він є одним із ймовірних кандидатів на посаду Папи Римського.

Reuters: одним із кандидатів на посаду Папи є кардинал з Філіппін Тагле, якого називають "азійським Франциском"
www.vaticannews.va

Одним із імовірних кандидатів на посаду Папи Римського є кардинал з Філіппін Луїс Антоніо Тагле, якого називають "азійським Франциском", повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле іноді називають "азійським Франциском" через його заразливу посмішку, легкий сміх та безпосередність у словах. Як і покійний аргентинський Папа, він походить з країни, далекої від традиційної бази влади католицької церкви в Європі, і приїхав до Риму з поглядом стороннього, зазначає видання.

"Деякі з тих, хто включив Тагле в неофіційні короткі списки кандидатів на посаду наступного Папи, кажуть, що він був би безперечним наступником Франциска, якщо кардинали-виборці, які візьмуть участь у таємному конклаві в середу, шукатимуть якомога більшої схожості, щоб наполегливо продовжити прогресивну лінію Франциска", - пише видання.

Якби Тагле був обраний, це, ймовірно, також стало б сигналом для 1,4 мільярда католиків світу, що кардинали хочуть слідувати баченню Франциска про спільне відкриття Церкви для сучасного світу, не обираючи людину, яка може згорнути деякі реформи покійного Папи, зазначає видання.

Це, як вказано, також означало б, що його колеги-кардинали проігнорували питання щодо його управлінських здібностей.

"Він буде продовженням того, що робив Папа Франциск, - сказав преподобний Еммануель Альфонсо, колишній учень Тагле, який знав його десятиліттями. - Він справді схожий на Папу Франциска з точки зору його любові до бідних, його доступності і так далі".

Тагле, колишній архієпископ Маніли, був би першим Папою з того, що зараз вважається Азією, хоча в ранній Церкві деякі Папи були родом з того, що зараз називається Близьким Сходом, технічно частиною Азії.

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Тагле, який виглядає молодшим за свої 67 років і любить, щоб його називали зменшувальною прізвисько "Чіто", останні п'ять років очолював Дикастерію Ватикану з євангелізації, по суті місіонерський підрозділ Церкви. Ця посада дала йому величезний вплив на національні церкви в країнах, що розвиваються, пише видання.

Будучи архієпископом Маніли, а раніше єпископом філіппінського міста Імус, Тагле набув пастирського досвіду управління єпархіями в найбільшій католицькій країні Азії. Привівши його до Ватикану у 2020 році, Франциск дав йому ще одну сходинку досвіду, який вважається корисним для кандидатів на папський престол.

Переїзд Тагле до Рима викликав критику з боку тодішнього президента Філіппін Родріго Дутерте, який керував кривавою "війною з наркотиками", внаслідок якої загинули тисячі філіппінців у період його правління 2016-2022 років. Дутерте сказав, що Тагле був усунутий з Маніли за втручання в національну політику. Філіппінська католицька єпископська конференція рішуче відкинула ці звинувачення. Єпископ Пабло Вірхіліо Давид з Калукана, посадовець конференції, призначений кардиналом у 2024 році, назвав заяву Дутерте "неймовірно безглуздою".

Багато кардиналів знають Тагле особисто, і багато хто може побачити привабливість у тому, щоб Папа був з Азії, яку церковні лідери розглядають як важливий регіон зростання для віри, зазначає видання. Молодь, як вказано, почувається з ним комфортно.

Коли Тагле приймав Франциска під час візиту до Філіппін у 2014 році, цей візит залучив найбільші натовпи за всю історію папських поїздок, включаючи месу, яка залучила до 7 мільйонів людей.

Одним із можливих слабких місць у кандидатурі Тагле, як вказано, є те, що він був замішаний у скандалі з менеджментом три роки тому.

Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського03.05.25, 09:22 • 15868 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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