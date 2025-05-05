Reuters: одним из кандидатов на пост Папы является кардинал из Филиппин Тагле, которого называют "азиатским Франциском"

Одним из вероятных кандидатов на должность Папы Римского является кардинал из Филиппин Луис Антонио Тагле, которого называют "азиатским Франциском", сообщает Reuters, пишет УНН.

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Филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле иногда называют "азиатским Франциском" из-за его заразительной улыбки, легкого смеха и непосредственности в словах. Как и покойный аргентинский Папа, он родом из страны, далекой от традиционной базы власти католической церкви в Европе, и приехал в Рим со взглядом постороннего, отмечает издание.

"Некоторые из тех, кто включил Тагле в неофициальные короткие списки кандидатов на должность следующего Папы, говорят, что он был бы бесспорным преемником Франциска, если кардиналы-избиратели, которые примут участие в тайном конклаве в среду, будут искать как можно большего сходства, чтобы настойчиво продолжить прогрессивную линию Франциска", - пишет издание.

Если бы Тагле был избран, это, вероятно, также стало бы сигналом для 1,4 миллиарда католиков мира, что кардиналы хотят следовать видению Франциска об общем открытии Церкви для современного мира, не выбирая человека, который может свернуть некоторые реформы покойного Папы, отмечает издание.

Это, как указано, также означало бы, что его коллеги-кардиналы проигнорировали вопросы относительно его управленческих способностей.

"Он будет продолжением того, что делал Папа Франциск, - сказал преподобный Эммануэль Альфонсо, бывший ученик Тагле, который знал его десятилетиями. - Он действительно похож на Папу Франциска с точки зрения его любви к бедным, его доступности и так далее".

Тагле, бывший архиепископ Манилы, был бы первым Папой из того, что сейчас считается Азией, хотя в ранней Церкви некоторые Папы были родом из того, что сейчас называется Ближним Востоком, технически частью Азии.

Тагле, который выглядит моложе своих 67 лет и любит, чтобы его называли уменьшительным прозвищем "Чито", последние пять лет возглавлял Дикастерию Ватикана по евангелизации, по сути миссионерское подразделение Церкви. Эта должность дала ему огромное влияние на национальные церкви в развивающихся странах, пишет издание.

Будучи архиепископом Манилы, а ранее епископом филиппинского города Имус, Тагле приобрел пастырский опыт управления епархиями в крупнейшей католической стране Азии. Приведя его в Ватикан в 2020 году, Франциск дал ему еще одну ступень опыта, который считается полезным для кандидатов на папский престол.

Переезд Тагле в Рим вызвал критику со стороны тогдашнего президента Филиппин Родриго Дутерте, который руководил кровавой "войной с наркотиками", в результате которой погибли тысячи филиппинцев в период его правления 2016-2022 годов. Дутерте сказал, что Тагле был отстранен от Манилы за вмешательство в национальную политику. Филиппинская католическая епископская конференция решительно отвергла эти обвинения. Епископ Пабло Вирхилио Давид из Калукана, должностное лицо конференции, назначенный кардиналом в 2024 году, назвал заявление Дутерте "невероятно бессмысленным".

Многие кардиналы знают Тагле лично, и многие могут увидеть привлекательность в том, чтобы Папа был из Азии, которую церковные лидеры рассматривают как важный регион роста для веры, отмечает издание. Молодежь, как указано, чувствует себя с ним комфортно.

Когда Тагле принимал Франциска во время визита на Филиппины в 2014 году, этот визит привлек самые большие толпы за всю историю папских поездок, включая мессу, которая привлекла до 7 миллионов человек.

Одним из возможных слабых мест в кандидатуре Тагле, как указано, является то, что он был замешан в скандале с менеджментом три года назад.

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