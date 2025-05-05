Reuters: одним из кандидатов на пост Папы является кардинал из Филиппин Тагле, которого называют "азиатским Франциском"

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский
08:41 • 29405 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
06:29 • 63045 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
06:08 • 74596 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 129068 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 165145 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 191098 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 106326 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 100483 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 101566 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 67454 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2.9м/с
56%
746 мм
Популярные новости

Президентские выборы в Румынии: кто выходит во второй тур

5 мая, 01:25 • 33550 просмотра

Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи

5 мая, 05:19 • 37460 просмотра

В Израиле согласовали активизацию боевых действий против ХАМАС и мобилизацию резервистов - AP

07:29 • 33573 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

07:50 • 22878 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

08:03 • 14287 просмотра
публикации

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

06:29 • 62978 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

06:08 • 74532 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 191064 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 90396 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 114283 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Петр Павел

Олег Синегубов

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Харьковская область

Соединенные Штаты

Израиль

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

08:45 • 11447 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

08:03 • 14920 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

07:50 • 23498 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 22929 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 40664 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Нью-Йорк Таймс

F-16 Fighting Falcon

M142 HIMARS

Reuters: одним из кандидатов на пост Папы является кардинал из Филиппин Тагле, которого называют "азиатским Франциском"

Киев • УНН

 • 1538 просмотра

Филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле называют «азиатским Франциском» из-за его сходства с покойным Папой. Он является одним из вероятных кандидатов на пост Папы Римского.

Reuters: одним из кандидатов на пост Папы является кардинал из Филиппин Тагле, которого называют "азиатским Франциском"

Одним из вероятных кандидатов на должность Папы Римского является кардинал из Филиппин Луис Антонио Тагле, которого называют "азиатским Франциском", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле иногда называют "азиатским Франциском" из-за его заразительной улыбки, легкого смеха и непосредственности в словах. Как и покойный аргентинский Папа, он родом из страны, далекой от традиционной базы власти католической церкви в Европе, и приехал в Рим со взглядом постороннего, отмечает издание.

"Некоторые из тех, кто включил Тагле в неофициальные короткие списки кандидатов на должность следующего Папы, говорят, что он был бы бесспорным преемником Франциска, если кардиналы-избиратели, которые примут участие в тайном конклаве в среду, будут искать как можно большего сходства, чтобы настойчиво продолжить прогрессивную линию Франциска", - пишет издание.

Если бы Тагле был избран, это, вероятно, также стало бы сигналом для 1,4 миллиарда католиков мира, что кардиналы хотят следовать видению Франциска об общем открытии Церкви для современного мира, не выбирая человека, который может свернуть некоторые реформы покойного Папы, отмечает издание.

Это, как указано, также означало бы, что его коллеги-кардиналы проигнорировали вопросы относительно его управленческих способностей.

"Он будет продолжением того, что делал Папа Франциск, - сказал преподобный Эммануэль Альфонсо, бывший ученик Тагле, который знал его десятилетиями. - Он действительно похож на Папу Франциска с точки зрения его любви к бедным, его доступности и так далее".

Тагле, бывший архиепископ Манилы, был бы первым Папой из того, что сейчас считается Азией, хотя в ранней Церкви некоторые Папы были родом из того, что сейчас называется Ближним Востоком, технически частью Азии.

Тагле, который выглядит моложе своих 67 лет и любит, чтобы его называли уменьшительным прозвищем "Чито", последние пять лет возглавлял Дикастерию Ватикана по евангелизации, по сути миссионерское подразделение Церкви. Эта должность дала ему огромное влияние на национальные церкви в развивающихся странах, пишет издание.

Будучи архиепископом Манилы, а ранее епископом филиппинского города Имус, Тагле приобрел пастырский опыт управления епархиями в крупнейшей католической стране Азии. Приведя его в Ватикан в 2020 году, Франциск дал ему еще одну ступень опыта, который считается полезным для кандидатов на папский престол.

Переезд Тагле в Рим вызвал критику со стороны тогдашнего президента Филиппин Родриго Дутерте, который руководил кровавой "войной с наркотиками", в результате которой погибли тысячи филиппинцев в период его правления 2016-2022 годов. Дутерте сказал, что Тагле был отстранен от Манилы за вмешательство в национальную политику. Филиппинская католическая епископская конференция решительно отвергла эти обвинения. Епископ Пабло Вирхилио Давид из Калукана, должностное лицо конференции, назначенный кардиналом в 2024 году, назвал заявление Дутерте "невероятно бессмысленным".

Многие кардиналы знают Тагле лично, и многие могут увидеть привлекательность в том, чтобы Папа был из Азии, которую церковные лидеры рассматривают как важный регион роста для веры, отмечает издание. Молодежь, как указано, чувствует себя с ним комфортно.

Когда Тагле принимал Франциска во время визита на Филиппины в 2014 году, этот визит привлек самые большие толпы за всю историю папских поездок, включая мессу, которая привлекла до 7 миллионов человек.

Одним из возможных слабых мест в кандидатуре Тагле, как указано, является то, что он был замешан в скандале с менеджментом три года назад.

Кардинал прогнозирует короткий конклав по выборам Папы Римского03.05.25, 09:22 • 15865 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Родриго Дутерте
Рим
Папа Франциск
Аргентина
Филиппины
Азия
Ватикан
Brent
$60.46
Bitcoin
$94,153.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.93
Золото
$3,321.94
Ethereum
$1,805.07