Кардинал прогнозирует короткий конклав по выборам Папы Римского

Кардинал Грегорио Роза Чавес предполагает, что конклав по избранию нового Папы Римского в Ватикане на следующей неделе "будет коротким", пишет УНН со ссылкой на ABC News.

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"Конклав будет коротким", - сказал кардинал Грегорио Роза Чавес из Сальвадора в интервью ABC News, добавив, что он ищет "Франциска 2".

"Я думаю, что есть консенсус... видение очень ясное, какой Папа нам нужен в церкви и для мира, - сказал он. - Вот почему я думаю, что конклав будет очень коротким, два или три дня".

82-летний Чавес не имеет права голосовать на конклаве, но присутствовал на общих собраниях на этой неделе, где начали появляться фавориты.

Тем временем в Ватикане набирает обороты подготовка к папскому конклаву в следующую среду, рабочие начинают устанавливать церемониальный дымоход на крыше Сикстинской капеллы. Белый дым из дымохода сигнализирует миру о том, что был избран 267-й Папа.

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