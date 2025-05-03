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Кардинал прогнозирует короткий конклав по выборам Папы Римского

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

Кардинал Грегорио Роза Чавес заявил, что конклав в Ватикане, вероятно, будет коротким, всего два-три дня. В Ватикане готовятся к конклаву, устанавливая дымоход на Сикстинской капелле.

Кардинал прогнозирует короткий конклав по выборам Папы Римского
www.vaticannews.va

Кардинал Грегорио Роза Чавес предполагает, что конклав по избранию нового Папы Римского в Ватикане на следующей неделе "будет коротким", пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

"Конклав будет коротким", - сказал кардинал Грегорио Роза Чавес из Сальвадора в интервью ABC News, добавив, что он ищет "Франциска 2".

"Я думаю, что есть консенсус... видение очень ясное, какой Папа нам нужен в церкви и для мира, - сказал он. - Вот почему я думаю, что конклав будет очень коротким, два или три дня".

82-летний Чавес не имеет права голосовать на конклаве, но присутствовал на общих собраниях на этой неделе, где начали появляться фавориты.

Тем временем в Ватикане набирает обороты подготовка к папскому конклаву в следующую среду, рабочие начинают устанавливать церемониальный дымоход на крыше Сикстинской капеллы. Белый дым из дымохода сигнализирует миру о том, что был избран 267-й Папа.

Конклав 7 мая: исторические факты о выборах Папы Римского02.05.25, 13:52 • 3098 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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