Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського
Київ • УНН
Кардинал Грегоріо Роза Чавес заявив, що конклав у Ватикані, ймовірно, буде коротким, всього два-три дні. У Ватикані готуються до конклаву, встановлюючи димар на Сикстинській капелі.
Кардинал Грегоріо Роза Чавес передбачає, що конклав з обрання нового Папи Римського у Ватикані наступного тижня "буде коротким", пише УНН з посиланням на ABC News.
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"Конклав буде коротким", - сказав кардинал Грегоріо Роза Чавес із Сальвадора в інтерв'ю ABC News, додавши, що він шукає "Франциска 2".
"Я думаю, що є консенсус... бачення дуже зрозуміле, який Папа нам потрібен у церкві та для світу, - сказав він. - Ось чому я думаю, що конклав буде дуже коротким, два чи три дні".
82-річний Чавес не має права голосувати на конклаві, але був присутній на загальних зборах цього тижня, де почали з'являтися фаворити.
Тим часом у Ватикані набирає обертів підготовка до папського конклаву наступної середи, робітники починають встановлювати церемоніальний димар на даху Сикстинської капели. Білий дим із димаря сигналізує світу про те, що був обраний 267-й Папа.
Конклав 7 травня: історичні факти про вибори Папи Римського02.05.25, 13:52 • 3116 переглядiв