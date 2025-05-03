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Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського

Київ • УНН

 • 2282 перегляди

Кардинал Грегоріо Роза Чавес заявив, що конклав у Ватикані, ймовірно, буде коротким, всього два-три дні. У Ватикані готуються до конклаву, встановлюючи димар на Сикстинській капелі.

Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського
www.vaticannews.va

Кардинал Грегоріо Роза Чавес передбачає, що конклав з обрання нового Папи Римського у Ватикані наступного тижня "буде коротким", пише УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

"Конклав буде коротким", - сказав кардинал Грегоріо Роза Чавес із Сальвадора в інтерв'ю ABC News, додавши, що він шукає "Франциска 2".

"Я думаю, що є консенсус... бачення дуже зрозуміле, який Папа нам потрібен у церкві та для світу, - сказав він. - Ось чому я думаю, що конклав буде дуже коротким, два чи три дні".

82-річний Чавес не має права голосувати на конклаві, але був присутній на загальних зборах цього тижня, де почали з'являтися фаворити.

Тим часом у Ватикані набирає обертів підготовка до папського конклаву наступної середи, робітники починають встановлювати церемоніальний димар на даху Сикстинської капели. Білий дим із димаря сигналізує світу про те, що був обраний 267-й Папа.

Конклав 7 травня: історичні факти про вибори Папи Римського02.05.25, 13:52 • 3116 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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