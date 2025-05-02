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Конклав 7 травня: історичні факти про вибори Папи Римського

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

7 травня розпочнеться конклав кардиналів для обрання наступника Папи Франциска. Найдовший конклав тривав 1006 днів, найкоротший – кілька годин.

Конклав 7 травня: історичні факти про вибори Папи Римського

Увесь католицький і не тільки світ перебуває в очікуванні конклаву кардиналів, який почнеться 7 травня. В цей або найближчі дні у Ватикані буде обрано наступника Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня цього року.

Про 10 цікавих історичних фактів, пов’язаних з виборами Папи Римського розповідає УНН з посиланням на AP.

Деталі

Найдовший конклав в історії

У XIII столітті на обрання наступника Папи Климента IV було витрачено майже три роки, а точніше - 1006 днів, що зробило цей конклав найдовшим в історії Католицької Церкви. Звідси ж походить і термін "конклав" - "під замком", бо кардинали, які засідали у Вітербо, на північ від Риму, так затягували справу, що розчаровані мешканці міста замкнули їх у кімнаті.

Таємне голосування, яким обрали Папу Григорія Х, тривало з листопада 1268 по вересень 1271 року.

Правило "один раз на день"

Сподіваючись уникнути повторення найдовшого в історії конклаву, Григорій X у 1274 році постановив, що кардинали отримуватимуть їжу лише "один раз на день", якщо конклав триватиме більше трьох днів, і лише "хліб, воду і вино", якщо більше восьми. Це обмеження було скасовано. 

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Найкоротший конклав в історії

До 1274 року були випадки, коли Папу Римського обирали в день смерті його попередника. Однак після цього церква вирішила чекати щонайменше 10 днів перед першим голосуванням. Пізніше цей термін збільшили до 15 днів.

Найшвидшим конклавом, який дотримувався правила 10-денного очікування були вибори Папи Юлія II 1503 року, який був обраний всього за кілька годин.

Щодо сучасності, то Папа Франциск був обраний у 2013 році з п'ятого голосування, Бенедикт XVI переміг у 2005 році з четвертого, а Папа Пій XII переміг з третього у 1939 році.

Перший конклав у Сикстинській капелі

Перший конклав під розписаною фресками Мікеланджело стелею Сікстинської капели відбувся в 1492 році. З 1878 року всесвітньо відома капела стала місцем проведення всіх конклавів.

Все сприяє усвідомленню присутності Бога, перед яким колись буде судима кожна людина

- писав святий Йоан Павло ІІ.

Кардинали ночують на невеликій відстані в сусідньому готелі Domus Santa Marta або в сусідній резиденції.

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Альтернативні місця проведення

Більшість конклавів проходили в Римі, деякі поза стінами Ватикану. Чотири з них відбулися в Павлиновій каплиці папської резиденції в палаці Квірінале, а близько 30 інших - в базиліці Святого Йоана Латеранського, базиліці Святої Марії на Мінервою або в інших місцях в Римі.

У 15 випадках вони відбулися за межами Риму і Ватикану, зокрема у Вітербо, Перуджі, Ареццо і Венеції в Італії, а також у Констанці, Німеччина, і Ліоні, Франція.

Альтернативні папи, або антипапи

Між 1378-1417 роками, які історики називають Західною схизмою, існували суперники, які претендували на титул Папи Римського. Розкол призвів до появи кількох претендентів на папський престол, так званих антипап, що розкололо Католицьку Церкву майже на 40 років.

Найвідомішими антипапами під час Західної схизми були Климент VII, Бенедикт XIII, Олександр V та Іван XXIII.

Розкол був остаточно вирішений на Констанцькому соборі в 1417 році, що призвело до обрання Мартіна V, загальновизнаного понтифіка.

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Виклик особистій гігієні 

Закритий характер конклаву поставив перед кардиналами ще один виклик: збереження здоров'я. До побудови гостьового будинку Domus Santa Marta в 1996 році кардинали-виборці спали на розкладачках у кімнатах, з'єднаних з Сикстинською капелою.

Історики описують конклави в 16-17 століттях як "огидні", з побоюванням спалахів хвороб, особливо влітку. Кардинали просто мусили мати більш комфортний спосіб життя, тому що вони були здебільшого старими людьми.

Закритий простір і відсутність вентиляції ще більше загострили ці проблеми.

Обітниця секретності

Спочатку папські вибори не були настільки таємними, але занепокоєння щодо політичного втручання зросло під час найдовшого конклаву у Вітербо.

Григорій X постановив, що кардинали-виборці повинні бути замкнені в усамітненні, "cum clave" (з ключем), доки не буде обрано нового Папу. Мета полягала в тому, щоб створити повністю відокремлене середовище, де кардинали могли б зосередитися на своєму завданні, керуючись Божою волею, без будь-якого політичного втручання або відволікання.

Наймолодший Папа, найстарший Папа

Папі Йоану XII було лише 18 років, коли його обрали у 955 році. Найстарішими Папами були Папа Целестин III (обраний в 1191 році) і Целестин V (обраний в 1294 році), яким було майже 85 років. Бенедикту XVI було 78 років, коли він був обраний у 2005 році.

Папа, який не є кардиналом і не є Папою Римським

Немає вимоги, щоб Папа Римський був кардиналом, але так було протягом століть. Востаннє Папою Римським, який не був кардиналом, був обраний Урбан VI у 1378 році. Він був монахом і архієпископом Барі.

Хоча італійці протягом століть утримували владу над папством, було багато винятків, окрім поляка Йоана Павла ІІ, німця Бенедикта XVI та аргентинця Франциска. Олександр VI, обраний у 1492 році, був іспанцем, Григорій III, обраний у 731 році, був сирійцем, Адріан VI, обраний у 1522 році, походив з Нідерландів.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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