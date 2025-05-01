Мартін Скорсезе анонсував фільм з "останнім докладним інтерв'ю" Папи Франциска

Режисер Мартін Скорсезе продюсує документальний фільм, знятий спільно з Папою Римським Франциском, у якому буде розказано історію роботи покійного понтифіка з кінематографом у глобальному освітньому русі, який він започаткував перед своєю смертю, і творці фільму кажуть, що це є "останнім докладним інтерв'ю" Папи перед камерою, пише УНН з посиланням на AP.



Деталі

"Aldeas - A New Story" буде включати бесіди між Папою Франциском і Скорсезе, включаючи те, що, за словами творців фільму, є "останнім докладним інтерв'ю" Папи перед камерою для фільму. Документальний фільм докладно розповість про роботу Scholas Occurrentes, некомерційної міжнародної організації, започаткованої Папою у 2013 році для просування "культури зустрічі" серед молоді.

Частина роботи цієї організації включала кіновиробництво у межах ініціативи Aldeas. Документальний фільм покаже молодих людей з Індонезії, Італії та Гамбії, які беруть участь в Aldeas та знімають короткометражні фільми.

Aldeas Scholas Film та Sikelia Productions Скорсезе, які анонсували документальний фільм у середу, заявили, що фільм є "свідченням неминущої віри в те, що творчість - це не лише засіб вираження, а й шлях до надії та трансформації".

Перед своєю смертю Папа Франциск назвав Aldeas "надзвичайно поетичним і дуже конструктивним проектом, тому що він зачіпає коріння людського життя, людської комунікабельності, людських конфліктів... суті життєвого шляху".

Дата виходу фільму не була оголошена.

"Зараз, як ніколи, нам потрібно розмовляти один з одним, слухати один одного в крос-культурному плані, - сказав Скорсезе у своїй заяві. - Для Папи Франциска було важливо, щоб люди по всьому світу обмінювалися ідеями з повагою, зберігаючи при цьому свою культурну ідентичність, і кіно є найкращим засобом для цього".

Доповнення

Скорсезе багато разів зустрічався з Папою Франциском упродовж багатьох років, і їхні розмови іноді надихали на роботу, яку виконано 82-річним режисером над фільмами "Остання спокуса Христа" та "Мовчання". Після зустрічі з Папою Франциском у 2023 році Скорсезе оголосив, що зніме ще один фільм про Ісуса, хоча цей проект адаптація "Життя Ісуса" Сюсаку Ендо ще не запущений у виробництво. Восени минулого року Скорсезе випустив восьмисерійний документальний серіал для Fox Nation під назвою "Мартін Скорсезе представляє: Святі".

Франциск помер 21 квітня, а конклав для обрання нового Папи має розпочатися 7 травня.

Ватикан підтвердив: початок конклаву для обрання нового Папи - 7 травня