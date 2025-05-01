Мартин Скорсезе анонсировал фильм с "последним подробным интервью" Папы Франциска

Режиссер Мартин Скорсезе продюсирует документальный фильм, снятый совместно с Папой Римским Франциском, в котором будет рассказана история работы покойного понтифика с кинематографом в глобальном образовательном движении, которое он начал перед своей смертью, и создатели фильма говорят, что это является "последним подробным интервью" Папы перед камерой, пишет УНН со ссылкой на AP.



Детали

"Aldeas - A New Story" будет включать беседы между Папой Франциском и Скорсезе, включая то, что, по словам создателей фильма, является "последним подробным интервью" Папы перед камерой для фильма. Документальный фильм подробно расскажет о работе Scholas Occurrentes, некоммерческой международной организации, основанной Папой в 2013 году для продвижения "культуры встречи" среди молодежи.

Часть работы этой организации включала кинопроизводство в рамках инициативы Aldeas. Документальный фильм покажет молодых людей из Индонезии, Италии и Гамбии, которые принимают участие в Aldeas и снимают короткометражные фильмы.

Aldeas Scholas Film и Sikelia Productions Скорсезе, которые анонсировали документальный фильм в среду, заявили, что фильм является "свидетельством непреходящей веры в то, что творчество - это не только средство выражения, но и путь к надежде и трансформации".

Перед своей смертью Папа Франциск назвал Aldeas "чрезвычайно поэтическим и очень конструктивным проектом, потому что он затрагивает корни человеческой жизни, человеческой коммуникабельности, человеческих конфликтов... сути жизненного пути".

Дата выхода фильма не была объявлена.

"Сейчас, как никогда, нам нужно разговаривать друг с другом, слушать друг друга в кросс-культурном плане, - сказал Скорсезе в своем заявлении. - Для Папы Франциска было важно, чтобы люди по всему миру обменивались идеями с уважением, сохраняя при этом свою культурную идентичность, и кино является лучшим средством для этого".

Дополнение

Скорсезе много раз встречался с Папой Франциском на протяжении многих лет, и их разговоры иногда вдохновляли на работу, которую выполнил 82-летний режиссер над фильмами "Последнее искушение Христа" и "Молчание". После встречи с Папой Франциском в 2023 году Скорсезе объявил, что снимет еще один фильм об Иисусе, хотя этот проект адаптация "Жизни Иисуса" Сюсаку Эндо еще не запущен в производство. Осенью прошлого года Скорсезе выпустил восьмисерийный документальный сериал для Fox Nation под названием "Мартин Скорсезе представляет: Святые".

Франциск умер 21 апреля, а конклав для избрания нового Папы должен начаться 7 мая.

Ватикан подтвердил: начало конклава для избрания нового Папы - 7 мая