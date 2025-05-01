Мартин Скорсезе анонсировал фильм с "последним подробным интервью" Папы Франциска

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы
Эксклюзив
08:40 • 2428 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

04:00 • 82619 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 70562 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 101529 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 184249 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 217678 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 317058 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 135550 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 252751 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 175587 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
6.3м/с
40%
750 мм
Популярные новости

Инвестиционное соглашение между Украиной и США: Свириденко рассказала об основных положениях документа

30 апреля, 23:12 • 55931 просмотра

песков призвал россиян гордиться пропагандистами, воюющими против Украины в инфопространстве

30 апреля, 23:45 • 58281 просмотра

Сибига: Следующие переговоры Украины с США станут весомым шагом на пути к достижению мира

04:02 • 12699 просмотра

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

04:59 • 44304 просмотра

Ряд стран ЕС просят об исключении для увеличения расходов на оборону

05:16 • 19748 просмотра
публикации

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

04:00 • 82619 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 119101 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 161685 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 194199 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 317058 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Юлия Свириденко

Скотт Бессент

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Франция

Одесса

Харьков

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 50711 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом её космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 57551 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 49011 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 99274 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 147554 просмотра
Актуальное

YouTube

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

Мартин Скорсезе анонсировал фильм с "последним подробным интервью" Папы Франциска

Киев • УНН

 • 4420 просмотра

Мартин Скорсезе продюсирует документальный фильм о работе Папы Франциска с кинематографом. Фильм содержит последнее развернутое интервью Папы перед камерой.

Мартин Скорсезе анонсировал фильм с "последним подробным интервью" Папы Франциска
www.vaticannews.va

Режиссер Мартин Скорсезе продюсирует документальный фильм, снятый совместно с Папой Римским Франциском, в котором будет рассказана история работы покойного понтифика с кинематографом в глобальном образовательном движении, которое он начал перед своей смертью, и создатели фильма говорят, что это является "последним подробным интервью" Папы перед камерой, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Aldeas - A New Story" будет включать беседы между Папой Франциском и Скорсезе, включая то, что, по словам создателей фильма, является "последним подробным интервью" Папы перед камерой для фильма. Документальный фильм подробно расскажет о работе Scholas Occurrentes, некоммерческой международной организации, основанной Папой в 2013 году для продвижения "культуры встречи" среди молодежи.

Часть работы этой организации включала кинопроизводство в рамках инициативы Aldeas. Документальный фильм покажет молодых людей из Индонезии, Италии и Гамбии, которые принимают участие в Aldeas и снимают короткометражные фильмы.

Aldeas Scholas Film и Sikelia Productions Скорсезе, которые анонсировали документальный фильм в среду, заявили, что фильм является "свидетельством непреходящей веры в то, что творчество - это не только средство выражения, но и путь к надежде и трансформации".

Перед своей смертью Папа Франциск назвал Aldeas "чрезвычайно поэтическим и очень конструктивным проектом, потому что он затрагивает корни человеческой жизни, человеческой коммуникабельности, человеческих конфликтов... сути жизненного пути".

Дата выхода фильма не была объявлена.

"Сейчас, как никогда, нам нужно разговаривать друг с другом, слушать друг друга в кросс-культурном плане, - сказал Скорсезе в своем заявлении. - Для Папы Франциска было важно, чтобы люди по всему миру обменивались идеями с уважением, сохраняя при этом свою культурную идентичность, и кино является лучшим средством для этого".

Дополнение

Скорсезе много раз встречался с Папой Франциском на протяжении многих лет, и их разговоры иногда вдохновляли на работу, которую выполнил 82-летний режиссер над фильмами "Последнее искушение Христа" и "Молчание". После встречи с Папой Франциском в 2023 году Скорсезе объявил, что снимет еще один фильм об Иисусе, хотя этот проект адаптация "Жизни Иисуса" Сюсаку Эндо еще не запущен в производство. Осенью прошлого года Скорсезе выпустил восьмисерийный документальный сериал для Fox Nation под названием "Мартин Скорсезе представляет: Святые".

Франциск умер 21 апреля, а конклав для избрания нового Папы должен начаться 7 мая.

Ватикан подтвердил: начало конклава для избрания нового Папы - 7 мая28.04.25, 15:00 • 15797 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КультураНовости Мира
Папа Франциск
Италия
Brent
$60.45
Bitcoin
$95,038.80
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$31.96
Золото
$3,238.19
Ethereum
$1,811.72