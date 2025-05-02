Конклав 7 мая: исторические факты о выборах Папы Римского

Весь католический и не только мир находится в ожидании конклава кардиналов, который начнется 7 мая. В этот или ближайшие дни в Ватикане будет избран преемник Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля этого года.

О 10 интересных исторических фактах, связанных с выборами Папы Римского, рассказывает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Самый длинный конклав в истории

В XIII веке на избрание преемника Папы Климента IV было потрачено почти три года, а точнее - 1006 дней, что сделало этот конклав самым длинным в истории Католической Церкви. Отсюда же происходит и термин "конклав" - "под замком", потому что кардиналы, заседавшие в Витербо, к северу от Рима, так затягивали дело, что разочарованные жители города заперли их в комнате.

Тайное голосование, которым избрали Папу Григория Х, продолжалось с ноября 1268 по сентябрь 1271 года.

Правило "один раз в день"

Надеясь избежать повторения самого длинного в истории конклава, Григорий X в 1274 году постановил, что кардиналы будут получать пищу только "один раз в день", если конклав продлится более трех дней, и только "хлеб, воду и вино", если больше восьми. Это ограничение было отменено.

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Самый короткий конклав в истории

До 1274 года были случаи, когда Папу Римского избирали в день смерти его предшественника. Однако после этого церковь решила ждать не менее 10 дней перед первым голосованием. Позже этот срок увеличили до 15 дней.

Самым быстрым конклавом, который придерживался правила 10-дневного ожидания, были выборы Папы Юлия II 1503 года, который был избран всего за несколько часов.

Что касается современности, то Папа Франциск был избран в 2013 году с пятого голосования, Бенедикт XVI победил в 2005 году с четвертого, а Папа Пий XII победил с третьего в 1939 году.

Первый конклав в Сикстинской капелле

Первый конклав под расписанным фресками Микеланджело потолком Сикстинской капеллы состоялся в 1492 году. С 1878 года всемирно известная капелла стала местом проведения всех конклавов.

Все способствует осознанию присутствия Бога, перед которым когда-то будет судим каждый человек - писал святой Иоанн Павел II.

Кардиналы ночуют на небольшом расстоянии в соседнем отеле Domus Santa Marta или в соседней резиденции.

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Альтернативные места проведения

Большинство конклавов проходили в Риме, некоторые вне стен Ватикана. Четыре из них состоялись в Павлиньей капелле папской резиденции во дворце Квиринале, а около 30 других - в базилике Святого Иоанна Латеранского, базилике Святой Марии на Минерве или в других местах в Риме.

В 15 случаях они состоялись за пределами Рима и Ватикана, в частности в Витербо, Перудже, Ареццо и Венеции в Италии, а также в Констанце, Германия, и Лионе, Франция.

Альтернативные папы, или антипапы

Между 1378-1417 годами, которые историки называют Западной схизмой, существовали соперники, которые претендовали на титул Папы Римского. Раскол привел к появлению нескольких претендентов на папский престол, так называемых антипап, что раскололо Католическую Церковь почти на 40 лет.

Самыми известными антипапами во время Западной схизмы были Климент VII, Бенедикт XIII, Александр V и Иоанн XXIII.

Раскол был окончательно решен на Констанцском соборе в 1417 году, что привело к избранию Мартина V, общепризнанного понтифика.

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Вызов личной гигиене

Закрытый характер конклава поставил перед кардиналами еще один вызов: сохранение здоровья. До постройки гостевого дома Domus Santa Marta в 1996 году кардиналы-избиратели спали на раскладушках в комнатах, соединенных с Сикстинской капеллой.

Историки описывают конклавы в 16-17 веках как "отвратительные", с опасением вспышек болезней, особенно летом. Кардиналы просто должны были иметь более комфортный образ жизни, потому что они были по большей части старыми людьми.

Закрытое пространство и отсутствие вентиляции еще больше обострили эти проблемы.

Обет секретности

Сначала папские выборы не были настолько тайными, но обеспокоенность по поводу политического вмешательства возросла во время самого длинного конклава в Витербо.

Григорий X постановил, что кардиналы-избиратели должны быть заперты в уединении, "cum clave" (с ключом), пока не будет избран новый Папа. Цель заключалась в том, чтобы создать полностью обособленную среду, где кардиналы могли бы сосредоточиться на своей задаче, руководствуясь Божьей волей, без какого-либо политического вмешательства или отвлечения.

Самый молодой Папа, самый старый Папа

Папе Иоанну XII было всего 18 лет, когда его избрали в 955 году. Самыми старыми Папами были Папа Целестин III (избранный в 1191 году) и Целестин V (избранный в 1294 году), которым было почти 85 лет. Бенедикту XVI было 78 лет, когда он был избран в 2005 году.

Папа, который не является кардиналом и не является Папой Римским

Нет требования, чтобы Папа Римский был кардиналом, но так было на протяжении веков. В последний раз Папой Римским, который не был кардиналом, был избран Урбан VI в 1378 году. Он был монахом и архиепископом Бари.

Хотя итальянцы на протяжении веков удерживали власть над папством, было много исключений, кроме поляка Иоанна Павла II, немца Бенедикта XVI и аргентинца Франциска. Александр VI, избранный в 1492 году, был испанцем, Григорий III, избранный в 731 году, был сирийцем, Адриан VI, избранный в 1522 году, происходил из Нидерландов.

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