Осужденный кардинал Беччу отказался от участия в конклаве по избранию Папы

Кардинал Джованни Анджело Беччу объявил, что подчинится воле покойного Папы Франциска, отказавшись от участия в новом конклаве.

Передает УНН со ссылкой на VaticanNews и Bild.

Итальянский кардинал Джованни Анджело Беччу опубликовал заявление во вторник, 29 апреля, объявив, что не будет участвовать в конклаве, который начнется 7 мая.

В заявлении, опубликованном во вторник через его адвокатов, Беччу объяснил свое решение:

Поскольку я забочусь о благе Церкви, которой я служил и буду продолжать служить с верностью и любовью, а также чтобы внести свой вклад в единство и спокойствие Конклава, я решил, как всегда, подчиниться воле Папы Франциска не участвовать в Конклаве, пока я убежден в своей невиновности