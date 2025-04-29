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Осужденный кардинал Беччу отказался от участия в конклаве по избранию Папы

Киев • УНН

 • 2308 просмотра

Кардинал Беччу, осужденный за финансовые преступления, объявил, что не будет участвовать в конклаве. Он подчинился воле покойного Папы Франциска, чтобы внести вклад в единство.

Осужденный кардинал Беччу отказался от участия в конклаве по избранию Папы

Кардинал Джованни Анджело Беччу объявил, что подчинится воле покойного Папы Франциска, отказавшись от участия в новом конклаве.

Передает УНН со ссылкой на VaticanNews и Bild.

Детали

Итальянский кардинал Джованни Анджело Беччу опубликовал заявление во вторник, 29 апреля, объявив, что не будет участвовать в конклаве, который начнется 7 мая.

В заявлении, опубликованном во вторник через его адвокатов, Беччу объяснил свое решение:

Поскольку я забочусь о благе Церкви, которой я служил и буду продолжать служить с верностью и любовью, а также чтобы внести свой вклад в единство и спокойствие Конклава, я решил, как всегда, подчиниться воле Папы Франциска не участвовать в Конклаве, пока я убежден в своей невиновности

- говорится в письме. 

Справка

Кардинал Джованни Анджело Беччу, бывший заместитель по общим вопросам и бывший префект по делам святых, в 2023 году был приговорен к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения по делу, связанному с растратой, злоупотреблением служебным положением и подкупом свидетеля. Ранее Беччу обвинили в том, что он использовал миллионы пожертвований для теневых сделок с недвижимостью. 

Однако, официально, Беччу никогда не был лишен права голоса - и поэтому настаивал на своем участии до конца, пишет Bild. 

Незадолго до своего отзыва Беччу был еще уверен в себе: "Не было явного желания исключить меня из конклава, и меня не просили в письменной форме отказаться от права голоса". Позже он добавил: "Исключать меня несправедливо!"

Конклав

В воскресенье в Ватикане закрыли Сикстинскую капеллу, чтобы начать подготовку к конклаву по избранию следующего Папы Римского после смерти Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет.

Напомним

Решение о начале конклава 7 мая приняли на общем собрании кардиналов 28 апреля в Ватикане. Сикстинскую каплицу закрыли для подготовки к избранию Папы.

Осужденный кардинал хочет голосовать за нового Папу на конклаве: братья-прелаты должны решить25.04.25, 09:59 • 4484 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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