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Засуджений кардинал Беччу відмовився від участі у конклаві з обрання Папи

Київ • УНН

 • 2780 перегляди

Кардинал Беччу, якого засуджено за фінансові злочини, оголосив, що не братиме участі в конклаві. Він підкорився волі покійного Папи Франциска, щоб зробити внесок у єдність.

Засуджений кардинал Беччу відмовився від участі у конклаві з обрання Папи

Кардинал Джованні Анджело Беччу оголосив, що підкориться волі покійного Папи Франциска, відмовившись від участі в новому конклаві.

Передає УНН із посиланням на VaticanNews та Bild.

Деталі

Італійський кардинал Джованні Анджело Беччу опублікував заяву у вівторок, 29 квітня, оголосивши, що не братиме участі в конклаві, який розпочнеться 7 травня.

У заяві, опублікованій у вівторок через його адвокатів, Беччу пояснив своє рішення:

Оскільки я дбаю про благо Церкви, якій я служив і продовжуватиму служити з вірністю та любов’ю, а також щоб зробити свій внесок у єдність і спокій Конклаву, я вирішив, як завжди, підкоритися волі Папи Франциска не брати участі в Конклаві, поки я переконаний у своїй невинності

- ідеться у листі. 

Довідка

Кардинал Джованні Анджело Беччу, колишній заступник із загальних питань і колишній префект у справах святих, у 2023 році був засуджений до 5 років і 6 місяців тюремного ув'язнення по справі, що пов'язана з розтратою, зловживанням службовим становищем і підкупом свідка. Раніше Беччу звинуватили у тому, що він використовував мільйони пожертвувань для тіньових угод з нерухомістю. 

Однак, офіційно, Беччу ніколи не був позбавлений права голосу - і тому наполягав на своїй участі до кінця, пише Bild. 

Незадовго до свого відкликання Беччу був ще впевнений у собі: "Не було явного бажання виключити мене з конклаву, і мене не просили в письмовій формі відмовитися від права голосу". Пізніше він додав: "Виключати мене несправедливо!"

Конклав

У неділю у Ватикані закрили Сикстинську капелу, щоб розпочати підготовку до конклаву з обрання наступного Папи Римського після смерті Франциска, який помер 21 квітня у віці 88 років.

Нагадаємо

Рішення про початок конклаву 7 травня ухвалили на загальному зібранні кардиналів 28 квітня у Ватикані. Сикстинську каплицю закрили для підготовки до обрання Папи.

Засуджений кардинал хоче голосувати за нового Папу на конклаві: брати-прелати повинні вирішити25.04.25, 09:59 • 4484 перегляди

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