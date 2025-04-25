Засуджений кардинал хоче голосувати за нового Папу на конклаві: брати-прелати повинні вирішити

Кардинали на зборах перед початком таємного конклаву з обрання наступника Папи Римського Франциска намагаються вирішити, чи може кардинал, засуджений за розкрадання та шахрайство, приєднатися до голосування, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Їхня дилема стосується кардинала Анджело Беччу, який у грудні 2023 року був засуджений до 5,5 року ув'язнення. Він був найбільш високопоставленим посадовцем Католицької церкви, що коли-небудь постав перед кримінальним судом Ватикану.

Беччу заперечує всі правопорушення та оскаржує рішення суду. Італійський кардинал, який перебуває на волі в очікуванні апеляції, підтвердив у розмові з Reuters у четвер увечері, що, на його думку, його слід допустити на конклаву.

Його складне юридичне становище у церковному праві походить від ночі 24 вересня 2020 року, коли Франциск викликав Беччу у свою резиденцію і негайно звільнив його з посади голови департаменту Ватикану, який вирішує, хто буде святим, як розповів кардинал.

Франциск прямо звинуватив шокованого Беччу в кумівстві і розкраданні, заявивши: "Я більше не довіряю тобі".

Папа дозволив Беччу зберегти свій церковний титул та свою квартиру у Ватикані, але позбавив його того, що Ватикан назвав "правами, пов'язаними з кардинальством".

У той час Беччу сказав, що це включало втрату права брати участь у майбутньому конклаві.

Відповідно до церковного закону, кардинали віком до 80 років можуть увійти до Сикстинської капели для таємного конклаву, де вони віддадуть свої голоси.

Очікується, що конклав розпочнеться не раніше 6 травня.

Нині у ньому можуть брати участь близько 135 кардиналів. На своєму веб-сайті Ватикан вказує 76-річного Беччу як "невиборця", на рівні з тими, хто досяг віку 80 років.

Між моментом звільнення та закінченням суду Беччу провів кілька зустрічей із Папою, у тому числі на месі в особистій каплиці кардинала.

Беччу каже, що його статус змінився з тієї ночі 2020 року, коли Папа його покарав.

Беччу сказав L'Unione Sarda, головній газеті на його рідному острові Сардинія, що ватиканський список кардиналів, які не мають права на участь у конклаві, "не має юридичної сили", що не було "явної готовності" усунути його від участі в конклаві і що його ніколи не просили офіційно відмовитися від цього привілею в письмовій формі. У розмові з Reuters біля Ватикану в четвер увечері Беччу підтвердив коментарі, які він зробив газеті, і додав, що, на його думку, Папа був близький до ухвалення рішення про його статус.

Він сказав Reuters, що зустрічався з Папою у січні, до того, як понтифік був госпіталізований у лютому, і процитував понтифіка, який сказав: "Я думаю, я знайшов рішення".

Беччу сказав, що не знає, чи Папа залишив якісь письмові інструкції щодо його ситуації.

На брифінгах після смерті папи у понеділок представник Ватикану Маттео Бруні неодноразово відмовлявся відповідати на запитання про позицію щодо Беччу, припускаючи, що він може зайнятися цією темою після похорону Франциска в суботу.

Більшість кардиналів, які приїжджають до Ватикану для участі в Генеральних конгрегаціях, як зазначається, не спілкувалися з журналістами або відмовилися обговорювати питання Беччу.

"Рішення ухвалюватимуть мої брати-кардинали", - сказав Беччу агентству Reuters, маючи на увазі всіх приблизно 250 прелатів, включаючи виборців і невиборців, які візьмуть участь у Генеральних конгрегаціях перед конклавом.

Труну Папи Франциска запечатають у п'ятницю ввечері