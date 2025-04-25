Засуджений кардинал хоче голосувати за нового Папу на конклаві: брати-прелати повинні вирішити
Київ • УНН
Кардинали мають вирішити, чи дозволити Анджело Беччу, засудженому за розкрадання, голосувати на конклаві. Беччу, якого Франциск звільнив та звинуватив, вважає, що має право голосу.
Кардинали на зборах перед початком таємного конклаву з обрання наступника Папи Римського Франциска намагаються вирішити, чи може кардинал, засуджений за розкрадання та шахрайство, приєднатися до голосування, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Їхня дилема стосується кардинала Анджело Беччу, який у грудні 2023 року був засуджений до 5,5 року ув'язнення. Він був найбільш високопоставленим посадовцем Католицької церкви, що коли-небудь постав перед кримінальним судом Ватикану.
Беччу заперечує всі правопорушення та оскаржує рішення суду. Італійський кардинал, який перебуває на волі в очікуванні апеляції, підтвердив у розмові з Reuters у четвер увечері, що, на його думку, його слід допустити на конклаву.
Його складне юридичне становище у церковному праві походить від ночі 24 вересня 2020 року, коли Франциск викликав Беччу у свою резиденцію і негайно звільнив його з посади голови департаменту Ватикану, який вирішує, хто буде святим, як розповів кардинал.
Франциск прямо звинуватив шокованого Беччу в кумівстві і розкраданні, заявивши: "Я більше не довіряю тобі".
Папа дозволив Беччу зберегти свій церковний титул та свою квартиру у Ватикані, але позбавив його того, що Ватикан назвав "правами, пов'язаними з кардинальством".
У той час Беччу сказав, що це включало втрату права брати участь у майбутньому конклаві.
Відповідно до церковного закону, кардинали віком до 80 років можуть увійти до Сикстинської капели для таємного конклаву, де вони віддадуть свої голоси.
Очікується, що конклав розпочнеться не раніше 6 травня.
Нині у ньому можуть брати участь близько 135 кардиналів. На своєму веб-сайті Ватикан вказує 76-річного Беччу як "невиборця", на рівні з тими, хто досяг віку 80 років.
Між моментом звільнення та закінченням суду Беччу провів кілька зустрічей із Папою, у тому числі на месі в особистій каплиці кардинала.
Беччу каже, що його статус змінився з тієї ночі 2020 року, коли Папа його покарав.
Беччу сказав L'Unione Sarda, головній газеті на його рідному острові Сардинія, що ватиканський список кардиналів, які не мають права на участь у конклаві, "не має юридичної сили", що не було "явної готовності" усунути його від участі в конклаві і що його ніколи не просили офіційно відмовитися від цього привілею в письмовій формі. У розмові з Reuters біля Ватикану в четвер увечері Беччу підтвердив коментарі, які він зробив газеті, і додав, що, на його думку, Папа був близький до ухвалення рішення про його статус.
Він сказав Reuters, що зустрічався з Папою у січні, до того, як понтифік був госпіталізований у лютому, і процитував понтифіка, який сказав: "Я думаю, я знайшов рішення".
Беччу сказав, що не знає, чи Папа залишив якісь письмові інструкції щодо його ситуації.
На брифінгах після смерті папи у понеділок представник Ватикану Маттео Бруні неодноразово відмовлявся відповідати на запитання про позицію щодо Беччу, припускаючи, що він може зайнятися цією темою після похорону Франциска в суботу.
Більшість кардиналів, які приїжджають до Ватикану для участі в Генеральних конгрегаціях, як зазначається, не спілкувалися з журналістами або відмовилися обговорювати питання Беччу.
"Рішення ухвалюватимуть мої брати-кардинали", - сказав Беччу агентству Reuters, маючи на увазі всіх приблизно 250 прелатів, включаючи виборців і невиборців, які візьмуть участь у Генеральних конгрегаціях перед конклавом.
Труну Папи Франциска запечатають у п'ятницю ввечері24.04.25, 11:56 • 3674 перегляди