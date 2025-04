Осужденный кардинал хочет голосовать за нового Папу на конклаве: братья-прелаты должны решить

<!DOCTYPE html> <html lang="uk"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"> <title>Vatican News</title> <meta name="description" content="Інформація про Папу Франциска, Ватикан та Церкву."> <!-- CSS --> <link rel="stylesheet" href="/content/dam/vaticannews/assets/style/app.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/etc.clientlibs/vaticannews/clientlibs/clientlib-base.min.css" type="text/css"> <link rel="canonical" href="https://www.vaticannews.va/uk.html"> <!-- Favicon --> <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/content/dam/vaticannews/assets/favicons/apple-touch-icon.png"> <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/content/dam/vaticannews/assets/favicons/favicon-32x32.png"> <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/content/dam/vaticannews/assets/favicons/favicon-16x16.png"> <link rel="manifest" href="/content/dam/vaticannews/assets/favicons/site.webmanifest"> <link rel="mask-icon" href="/content/dam/vaticannews/assets/favicons/safari-pinned-tab.svg" color="#cf0a2f"> <meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c"> <meta name="theme-color" content="#ffffff"> <script src="https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PB4JZH" async=""></script> </head> <body class="home article vatican-news"> <noscript> <iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PB4JZH" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> </noscript> <div class="header js-header"> <div class="header-top"> <div class="container"> <div class="header-top__wrapper"> <div class="header-top__left"> <a href="https://www.vatican.va/content/vatican/uk.html" target="_blank" class="header-top__link"> Vatican.va </a> </div> <div class="header-top__right"> <nav class="header-top__nav"> <ul class="reset-list"> <li class="header-top__item"> <a href="/uk/epizody.html" class="header-top__link"> Епізоди </a> </li> <li class="header-top__item"> <a href="/uk/arkhiv.html" class="header-top__link"> Архів </a> </li> </ul> </nav> <div class="header-top__social"> <ul class="reset-list"> <li class="header-top__social-item"> <a href="https://www.facebook.com/vaticannews.uk" class="header-top__social-link" target="_blank"> <span class="sr-only">Facebook</span> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/social.svg#facebook"></use> </svg> </a> </li> <li class="header-top__social-item"> <a href="https://twitter.com/vaticannews_uk" class="header-top__social-link" target="_blank"> <span class="sr-only">Twitter</span> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/social.svg#twitter"></use> </svg> </a> </li> <li class="header-top__social-item"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCqU75MukiWHNc4ZhEhY7w-Q" class="header-top__social-link" target="_blank"> <span class="sr-only">Youtube</span> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/social.svg#youtube"></use> </svg> </a> </li> <li class="header-top__social-item"> <a href="https://www.instagram.com/vaticannews_uk/" class="header-top__social-link" target="_blank"> <span class="sr-only">Instagram</span> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/social.svg#instagram"></use> </svg> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="header-bottom"> <div class="container"> <div class="header-bottom__wrapper"> <button class="header__burger js-header-burger"> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/sprite.svg#burger"></use> </svg> <span class="sr-only">Open menu</span> </button> <a href="/uk.html" class="header__logo"> <img src="/content/dam/vaticannews/assets/vatican-news-logo-uk.svg" alt="Vatican News"> </a> <div class="header__search"> <button class="header__search-btn js-header-search-btn"> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/sprite.svg#search"></use> </svg> <span class="sr-only">Search</span> </button> <div class="header__search-form js-header-search-form"> <div class="header__search-form-wrapper"> <div class="autocomplete"> <form action="/uk/cerca.html" method="get" role="search" class="search"> <input type="search" id="autocomplete-input" name="q" placeholder="Пошук" autocomplete="off"> <button type="submit"> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/sprite.svg#search"></use> </svg> <span class="sr-only">Search</span> </button> </form> </div> <button class="header__search-close js-header-search-close"> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/sprite.svg#close"></use> </svg> <span class="sr-only">Close search form</span> </button> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="header-menu js-header-menu"> <div class="header-menu__overlay js-header-menu-overlay"></div> <div class="header-menu__container"> <div class="header-menu__top"> <a href="/uk.html" class="header__logo"> <img src="/content/dam/vaticannews/assets/vatican-news-logo-uk.svg" alt="Vatican News"> </a> <button class="header-menu__close js-header-menu-close"> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/sprite.svg#close"></use> </svg> <span class="sr-only">Close menu</span> </button> </div> <div class="header-menu__bottom"> <nav class="header-menu__nav"> <ul class="reset-list"> <li class="header-menu__item"> <a href="/uk/pope.html">Папа</a> </li> <li class="header-menu__item"> <a href="/uk/vatican.html">Ватикан</a> </li> <li class="header-menu__item"> <a href="/uk/church.html">Церква</a> </li> <li class="header-menu__item"> <a href="/uk/world.html">Світ</a> </li> <li class="header-menu__item"> <a href="/uk/podcast.html">Подкасти</a> </li> </ul> </nav> <nav class="header-menu__nav"> <ul class="reset-list"> <li class="header-menu__item"> <a href="/uk/epizody.html">Епізоди</a> </li> <li class="header-menu__item"> <a href="/uk/arkhiv.html">Архів</a> </li> </ul> </nav> <div class="header-menu__social"> <ul class="reset-list"> <li class="header-menu__social-item"> <a href="https://www.facebook.com/vaticannews.uk" class="header-menu__social-link" target="_blank"> <span class="sr-only">Facebook</span> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/social.svg#facebook"></use> </svg> </a> </li> <li class="header-menu__social-item"> <a href="https://twitter.com/vaticannews_uk" class="header-menu__social-link" target="_blank"> <span class="sr-only">Twitter</span> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/social.svg#twitter"></use> </svg> </a> </li> <li class="header-menu__social-item"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCqU75MukiWHNc4ZhEhY7w-Q" class="header-menu__social-link" target="_blank"> <span class="sr-only">Youtube</span> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/social.svg#youtube"></use> </svg> </a> </li> <li class="header-menu__social-item"> <a href="https://www.instagram.com/vaticannews_uk/" class="header-menu__social-link" target="_blank"> <span class="sr-only">Instagram</span> <svg width="24" height="24"> <use xlink:href="/content/dam/vaticannews/assets/svg/social.svg#instagram"></use> </svg> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <main class="main"> <section class="hero"> <div class="container"> <div class="hero__wrapper"> <div class="hero__main"> <a href="/uk/pope/news/2024-05/pope-zaklykav-do-pryynyattya-vidpovidal-nosti-za-dovkillya.html" class="hero__main-link"> <div class="hero__main-image"> <picture> <source media="(max-width: 767px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/18/papa-francesco-udienza-coldiretti/1716012662786.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.320.180.jpeg"> <source media="(max-width: 991px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/18/papa-francesco-udienza-coldiretti/1716012662786.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.750.422.jpeg"> <source media="(max-width: 1199px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/18/papa-francesco-udienza-coldiretti/1716012662786.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.991.557.jpeg"> <source media="(min-width: 1200px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/18/papa-francesco-udienza-coldiretti/1716012662786.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg"> <img src="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/18/papa-francesco-udienza-coldiretti/1716012662786.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg" alt="Папа Франциск під час аудієнції для представників організації «Coldiretti»"> </picture> </div> <div class="hero__main-content"> <time class="hero__main-time" datetime="2024-05-18">18 травень 2024, 14:02</time> <h2 class="hero__main-title">Папа закликав до прийняття відповідальності за довкілля</h2> <p class="hero__main-description">Зустрічаючись із представниками італійської організації «Coldiretti», Папа Франциск наголосив на важливості служіння сільського господарства, яке має дбати про землю, сприяти соціальному благу та втілювати інклюзивну економіку.</p> </div> </a> </div> <div class="hero__aside"> <a href="/uk/church/news/2024-05/rozpochalasya-sesiya-postsynodal-noyi-rady-yekumenichnoyi-patriarkhi.html" class="hero__aside-item"> <div class="hero__aside-image"> <picture> <source media="(max-width: 767px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/patriarca-bartolomeo-sinodo-chiesa-ucraina/1715983708187.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.320.180.jpeg"> <source media="(max-width: 991px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/patriarca-bartolomeo-sinodo-chiesa-ucraina/1715983708187.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.750.422.jpeg"> <source media="(max-width: 1199px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/patriarca-bartolomeo-sinodo-chiesa-ucraina/1715983708187.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.991.557.jpeg"> <source media="(min-width: 1200px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/patriarca-bartolomeo-sinodo-chiesa-ucraina/1715983708187.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg"> <img src="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/patriarca-bartolomeo-sinodo-chiesa-ucraina/1715983708187.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg" alt="Вселенський Патріарх Вартоломій"> </picture> </div> <div class="hero__aside-content"> <time class="hero__aside-time" datetime="2024-05-18">18 травень 2024, 10:57</time> <h3 class="hero__aside-title">Розпочалася сесія Постсинодальної ради Екуменічного Патріархату</h3> </div> </a> <a href="/uk/vatican/news/2024-05/zustrich-z-dyrektoramy-muzeyiv-vatikanu-yak-dopomogty-ukraini.html" class="hero__aside-item"> <div class="hero__aside-image"> <picture> <source media="(max-width: 767px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/musei-vaticani-ucraina/1715968518392.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.320.180.jpeg"> <source media="(max-width: 991px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/musei-vaticani-ucraina/1715968518392.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.750.422.jpeg"> <source media="(max-width: 1199px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/musei-vaticani-ucraina/1715968518392.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.991.557.jpeg"> <source media="(min-width: 1200px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/musei-vaticani-ucraina/1715968518392.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg"> <img src="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/musei-vaticani-ucraina/1715968518392.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg" alt="Зустріч з директорами музеїв Ватикану"> </picture> </div> <div class="hero__aside-content"> <time class="hero__aside-time" datetime="2024-05-17">17 травень 2024, 17:35</time> <h3 class="hero__aside-title">Зустріч з директорами музеїв Ватикану: як допомогти Україні?</h3> </div> </a> </div> </div> </div> </section> <section class="highlights"> <div class="container"> <h2 class="highlights__title">Актуальне</h2> <div class="highlights__wrapper"> <div class="highlights__item"> <a href="/uk/pope/news/2024-05/papa-pryjnyav-na-audienciyi-prezydenta-parlamentu-portugalii.html" class="highlights__link"> <div class="highlights__image"> <picture> <source media="(max-width: 767px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/papa-francesco-riceve-il-presidente-dell-assemblea-della-repub/1715973497745.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.320.180.jpeg"> <source media="(max-width: 991px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/papa-francesco-riceve-il-presidente-dell-assemblea-della-repub/1715973497745.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.750.422.jpeg"> <source media="(max-width: 1199px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/papa-francesco-riceve-il-presidente-dell-assemblea-della-repub/1715973497745.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.991.557.jpeg"> <source media="(min-width: 1200px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/papa-francesco-riceve-il-presidente-dell-assemblea-della-repub/1715973497745.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg"> <img src="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/papa-francesco-riceve-il-presidente-dell-assemblea-della-repub/1715973497745.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg" alt="Папа Франциск приймає на аудієнції Президента парламенту Португалії"> </picture> </div> <div class="highlights__content"> <time class="highlights__time" datetime="2024-05-17">17 травень 2024, 18:59</time> <h3 class="highlights__title-small">Папа прийняв на аудієнції Президента парламенту Португалії</h3> </div> </a> </div> <div class="highlights__item"> <a href="/uk/church/news/2024-05/patriarkh-svyatoslav-pro-novi-vyklyky-ta-zavdannya-dlya-cerkvy.html" class="highlights__link"> <div class="highlights__image"> <picture> <source media="(max-width: 767px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/patriarca-sviatoslav-e-card-steiner-austria/1715969713248.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.320.180.jpeg"> <source media="(max-width: 991px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/patriarca-sviatoslav-e-card-steiner-austria/1715969713248.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.750.422.jpeg"> <source media="(max-width: 1199px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/patriarca-sviatoslav-e-card-steiner-austria/1715969713248.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.991.557.jpeg"> <source media="(min-width: 1200px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/patriarca-sviatoslav-e-card-steiner-austria/1715969713248.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg"> <img src="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/patriarca-sviatoslav-e-card-steiner-austria/1715969713248.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg" alt="Патріарх Святослав і кардинал Крістоф Шенборн"> </picture> </div> <div class="highlights__content"> <time class="highlights__time" datetime="2024-05-17">17 травень 2024, 17:57</time> <h3 class="highlights__title-small">Патріарх Святослав про нові виклики та завдання для Церкви</h3> </div> </a> </div> <div class="highlights__item"> <a href="/uk/vatican/news/2024-05/pro-shcho-molylysya-rimski-papy-pid-chas-travnevoyi-pobozhnosti.html" class="highlights__link"> <div class="highlights__image"> <picture> <source media="(max-width: 767px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/pellegrinaggio-santuario-divino-amore-1963/1715966659180.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.320.180.jpeg"> <source media="(max-width: 991px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/pellegrinaggio-santuario-divino-amore-1963/1715966659180.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.750.422.jpeg"> <source media="(max-width: 1199px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/pellegrinaggio-santuario-divino-amore-1963/1715966659180.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.991.557.jpeg"> <source media="(min-width: 1200px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/pellegrinaggio-santuario-divino-amore-1963/1715966659180.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg"> <img src="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/pellegrinaggio-santuario-divino-amore-1963/1715966659180.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg" alt="Папа Іван ХХІІІ під час паломництва до санктуарію Божественної Любові"> </picture> </div> <div class="highlights__content"> <time class="highlights__time" datetime="2024-05-17">17 травень 2024, 17:07</time> <h3 class="highlights__title-small">Про що молилися Римські Папи під час травневої побожності?</h3> </div> </a> </div> <div class="highlights__item"> <a href="/uk/world/news/2024-05/u-kharkovi-vpershe-z-pochatku-povnomasshtabnoyi-viyny-prozveniv.html" class="highlights__link"> <div class="highlights__image"> <picture> <source media="(max-width: 767px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/kharkiv-bell-towers/1715960902963.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.320.180.jpeg"> <source media="(max-width: 991px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/kharkiv-bell-towers/1715960902963.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.750.422.jpeg"> <source media="(max-width: 1199px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/kharkiv-bell-towers/1715960902963.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.991.557.jpeg"> <source media="(min-width: 1200px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/kharkiv-bell-towers/1715960902963.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg"> <img src="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/17/kharkiv-bell-towers/1715960902963.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.720.jpeg" alt="Дзвіниця Свято-Успенського собору в Харкові"> </picture> </div> <div class="highlights__content"> <time class="highlights__time" datetime="2024-05-17">17 травень 2024, 15:31</time> <h3 class="highlights__title-small">У Харкові вперше з початку повномасштабної війни продзвенів дзвін</h3> </div> </a> </div> </div> </div> </section> <section class="categories"> <div class="container"> <div class="categories__wrapper"> <div class="categories__col"> <h2 class="categories__title">Папа</h2> <a href="/uk/pope/news/2024-05/papa-zaklykav-do-pryynyattya-vidpovidal-nosti-za-dovkillya.html" class="categories__item"> <div class="categories__item-image"> <picture> <source media="(max-width: 767px)" srcset="/content/dam/vaticannews/news/2024/05/18/papa-francesco-udienza-coldiretti/1716012662786.jpg/_j