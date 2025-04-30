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В последний путь Папа Франциск отправился на модифицированном пикапе Ram 1500 - СМИ

Киев • УНН

 • 2710 просмотра

Гроб покойного Папы Франциска доставили в базилику Санта Мария Маджоре на папамобиле Ram 1500. Автомобиль имеет минимальные модификации, что позволило проститься с понтификом.

В последний путь Папа Франциск отправился на модифицированном пикапе Ram 1500 - СМИ

В прошлую субботу гроб покойного понтифика доставили к месту его последнего упокоения в римской базилике Санта Мария Маджоре на папамобиле. Последний папамобиль Франциска был создан на базе пикапа Ram 1500, пишет УНН со ссылкой на Robb Report.

Детали

Папамобиль был неотъемлемым атрибутом публичных выступлений Главы Католической Церкви еще с конца 1920-х годов. За это время он приобрел много форм, но часто базировался на роскошном автомобиле Mercedes-Benz. Именно этот автопроизводитель был главным поставщиком папских транспортных средств. Но это начало меняться, когда в 2013 году Франциск стал Папой Римским.

Скромный и инклюзивный стиль Франциска привел к тому, что его прозвали "народным Папой", и его выбор транспортных средств во время его понтификата ничем не противоречил этому. В автомобилях, внедорожниках и микроавтобусах, на которых он ездил на официальные мероприятия по всему миру в течение последних 12 лет, не было ничего невероятного. Среди этих простых транспортных средств было все: от старого Renault 4, на котором Папа Франциск ездил по Ватикану, до Kia Soul в Южной Корее и Jeep Wrangler, на котором он ездил во время поездки в Вашингтон, округ Колумбия.

Поэтому вполне логично, что последним папамобилем Франциска был грузовик, один из самых утилитарных транспортных средств, которым можно управлять. Белоснежный Ram 1500, который перевозил его тело, принадлежит к четвертому поколению модели и имеет минимальные модификации. Это позволило более чем 150 000 скорбящих, которые собрались вдоль маршрута кортежа, в последний раз взглянуть на понтифика перед его погребением.

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Несмотря на отсутствие разнообразных наворотов, энтузиасты пикапов все равно были впечатлены последним папамобилем Франциска.

"Также, пожалуйста, обратите внимание, что это Dodge Ram Truck везет Папу Франциска к месту его последнего упокоения .... ФАКТЫ!!!", - написал один из энтузиастов.

Папамобили Франциска, возможно, не такие яркие, как у его предшественников, но в его папском автопарке все же было немного гламура. В декабре прошлого года Mercedes подарил ему один из своих электромобилей на базе G580 EV. Франциск и кабриолет G-Wagen могут показаться неестественной парой, но стоит принять во внимание, что Папа, который часто проповедовал о важности защиты окружающей среды, был по крайней мере заинтригован тем, что это первый полностью электрический папамобиль.

Дополнение

В Ватикане кардиналы соберутся на конклав 7 мая, чтобы в условиях секретности избрать нового Папу Римского. Около 135 кардиналов примут участие в конклаве.

Предыдущие два конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.

Папа Римский Франциск передал почти все свои деньги, около 200 000 евро, тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Средства пошли на выплату ипотеки за макаронную фабрику при тюрьме.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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