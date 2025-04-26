Встреча Зеленского и кардинала Дзуппи: обсудили возвращение украинских детей

В субботу, 26 апреля Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Италии с кардиналом Маттео Дзуппи. Одной из ключевых тем разговора было возвращение похищенных Россией украинских детей. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.

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Президент Украины выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.

Для нас сегодня очень важно быть здесь и объединиться со всем миром. Мы всегда с большим уважением относились к Папе Франциску. Он всегда боролся за мир для людей во всем мире, включая Украину - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил помощь со стороны Ватикана, и лично понтифика и Маттео Дзуппи в возвращении незаконно депортированных и перемещенных россией украинских детей и освобождении пленных. Именно эта тема была одной из ключевых во время встречи.

Это самое главное – вернуть больше жизни домой, к близким, к родным. И поэтому вы нам уже помогали с детьми, и мы возвращаемся сегодня к вам. К сожалению, еще есть предмет обращения. Это значит, что есть очень много детей, которые удерживаются против их воли на территории россии. Мы хотим вернуть их домой, и поэтому за такой помощью мы снова обращаемся в Ватикан - заметил Президент Украины.

Он также поблагодарил Дзуппи за возможность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в соборе Святого Петра. По его словам, эта встреча была "позитивной", и отметил, что стратегическое партнерство между Украиной и США является "чрезвычайно важным".

Со своей стороны Дзуппи заявил, что "это именно то, чего хотел Папа Франциск".

"Чтобы был диалог, чтобы главные герои могли встретиться и решить все вопросы. Он всегда говорил, что нужно делать больше для Украины и для мира", – сказал кардинал.

Напомним

Владимир Зеленский передал президенту ЮАР Сирилу Рамафосе список из 400 украинских детей, которых насильно вывезли в россию. Президент подчеркнул необходимость их возвращения.

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