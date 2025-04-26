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Зустріч Зеленського та кардинала Дзуппі: обговорили повернення українських дітей

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся з кардиналом Дзуппі, обговоривши повернення викрадених росією українських дітей. Президент відзначив допомогу Ватикану та важливість стратегічного партнерства зі США.

Зустріч Зеленського та кардинала Дзуппі: обговорили повернення українських дітей

У суботу, 26 квітня Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Італії з кардиналом Маттео Дзуппі. Однією з ключових тем розмови було повернення викрадених Росією українських дітей. Про це повідомили в Офісі президента України, передає УНН.

Деталі

Президент України висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска.

Для нас сьогодні дуже важливо бути тут і об’єднатися з усім світом. Ми завжди з великою повагою ставилися до Папи Франциска. Він завжди боровся за мир для людей в усьому світі, включно з Україною

- зазначив Володимир Зеленський. 

Глава держави відзначив допомогу з боку Ватикану, й особисто понтифіка та Маттео Дзуппі в поверненні незаконно депортованих і переміщених росією українських дітей і звільненні полонених. Саме ця тема була однією з ключових під час зустрічі.

Це найголовніше – повернути більше життя додому, до близьких, до рідних. І тому ви нам уже допомагали з дітьми, і ми завертаємося сьогодні до вас. На жаль, ще є предмет звернення. Це значить, що є дуже багато дітей, які утримуються поза їхньою волею на території росії. Ми хочемо повернути їх додому, і тому по таку допомогу ми знову звертаємося до Ватикан

- зауважив Президент України.

Він також подякував Дзуппі за можливість зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у соборі Святого Петра. За його словами, ця зустріч була "позитивною", і зазначив, що стратегічне партнерство між Україною та США є "надзвичайно важливим".

Зі свого боку Дзуппі заявив, що "це саме те, чого хотів Папа Франциск".

"Щоб був діалог, щоб головні герої могли зустрітися й розв’язати всі питання. Він завжди говорив, що потрібно робити більше для України й для миру", – сказав кардинал.

Нагадаємо

Володимир Зеленський передав президенту ПАР Сирілу Рамафосі список з 400 українських дітей, яких насильно вивезли до росії. Президент наголосив на необхідності їх повернення.

В Україну повернули ще 12 викрадених рф дітей: одного з них окупанти викрали у бабусі26.04.25, 21:28 • 1220 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Папа Франциск
Дональд Трамп
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