Зустріч Зеленського та кардинала Дзуппі: обговорили повернення українських дітей

У суботу, 26 квітня Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Італії з кардиналом Маттео Дзуппі. Однією з ключових тем розмови було повернення викрадених Росією українських дітей. Про це повідомили в Офісі президента України, передає УНН.

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Президент України висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска.

Для нас сьогодні дуже важливо бути тут і об’єднатися з усім світом. Ми завжди з великою повагою ставилися до Папи Франциска. Він завжди боровся за мир для людей в усьому світі, включно з Україною - зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив допомогу з боку Ватикану, й особисто понтифіка та Маттео Дзуппі в поверненні незаконно депортованих і переміщених росією українських дітей і звільненні полонених. Саме ця тема була однією з ключових під час зустрічі.

Це найголовніше – повернути більше життя додому, до близьких, до рідних. І тому ви нам уже допомагали з дітьми, і ми завертаємося сьогодні до вас. На жаль, ще є предмет звернення. Це значить, що є дуже багато дітей, які утримуються поза їхньою волею на території росії. Ми хочемо повернути їх додому, і тому по таку допомогу ми знову звертаємося до Ватикан - зауважив Президент України.

Він також подякував Дзуппі за можливість зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у соборі Святого Петра. За його словами, ця зустріч була "позитивною", і зазначив, що стратегічне партнерство між Україною та США є "надзвичайно важливим".

Зі свого боку Дзуппі заявив, що "це саме те, чого хотів Папа Франциск".

"Щоб був діалог, щоб головні герої могли зустрітися й розв’язати всі питання. Він завжди говорив, що потрібно робити більше для України й для миру", – сказав кардинал.

Нагадаємо

Володимир Зеленський передав президенту ПАР Сирілу Рамафосі список з 400 українських дітей, яких насильно вивезли до росії. Президент наголосив на необхідності їх повернення.

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